भाई अनिल कपूर से भी बड़ा है बोनी कपूर का कार साम्राज्य, कलेक्शन देख चौंधिया जाएंगी आंखें

Boney Kapoor Car Collection: आज, 11 नवंबर, को बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता बोनी कपूर (Boney Kapoor) अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. उत्तर प्रदेश में 11 नवंबर, 1955 को जन्मे बोनी कपूर ने अपने करियर में भारतीय सिनेमा को 'मिस्टर इंडिया', 'रूप की रानी चोरों का राजा', 'नो एंट्री', 'वांटेड' और 'तेवर' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. एक सफल प्रोड्यूसर के रूप में, उनका जीवन-स्तर उनकी शानदार जीवनशैली को दर्शाता है, जिसका प्रमाण उनके गैराज में खड़ी लग्जरी कारों से मिलता है. उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर, आइए उनके प्रभावशाली कार कलेक्शन की विशेषताओं को करीब से जानते हैं.

Porsche Cayenne: स्पीड और पावर का संगमबोनी कपूर के कलेक्शन की सबसे ताकतवर और प्रमुख एसयूवी है पोर्श केयेन (Porsche Cayenne). यह एक हाई-परफॉर्मेंस लक्ज़री एसयूवी है.इंजन: 4.8 लीटर का V8 टर्बो चार्ज्ड इंजन.पावर: यह इंजन 570 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत और 800 न्यूटन मीटर Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.स्पीड: यह मात्र 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि इसकी अधिकतम गति 284 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है.कीमत: भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.19 करोड़ रुपये है.

Land Rover Range Rover Evoque: स्टाइलिश एसयूवीउनके गैराज की शान बढ़ाने वाली दूसरी बेहतरीन एसयूवी लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक (Land Rover Range Rover Evoque) है, जो अपनी आकर्षक डिज़ाइन के लिए जानी जाती है.इंजन: 2.0 लीटर का इंजन.पावर: यह 237.3 हॉर्स पावर Bhp की अच्छी पावर और 340 न्यूटन मीटर Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.कीमत: रेंज रोवर इवोक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 52 लाख रुपये है.

Audi A6: लक्ज़री सेडान में बेहतरीन इंटीरियरलक्ज़री सेडान सेगमेंट में, बोनी कपूर के पास ऑडी Audi A6 भी है, जो आरामदायक सवारी और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए मशहूर है.इंजन: 1968 सीसी का इंजन.पावर: यह 187 हॉर्स पावर Bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.कीमत: ऑडी A6की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये तक है.

Mercedes S-Class S350: प्रतिष्ठा और आराम का प्रतीकबोनी कपूर के कलेक्शन में शामिल एक और शानदार कार है मर्सिडीज़ एस-क्लास \text{S350} (Mercedes S-Class S350). इसे अक्सर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लक्ज़री सेडान में गिना जाता है.इंजन: 3.0 लीटर का V6 इंजन.पावर: यह 286 हॉर्स पावर Bhp की पावर और 600 न्यूटन मीटर Nm का प्रभावशाली टॉर्क पैदा करता है.स्पीड: यह 6.0 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.कीमत: मर्सिडीज़ S-Class S350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.36 करोड़ रुपये है.