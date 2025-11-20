ब्रेक फेल होने से पहले कार देती है ये वॉर्निंग, नजरअंदाज किया तो पड़ जाएंगे खतरे में

Advertisement
ब्रेक फेल होने से पहले कार देती है ये वॉर्निंग, नजरअंदाज किया तो पड़ जाएंगे खतरे में

Car Brake Fail: ब्रेक फेल होने से पहले आपकी कार की तरह से आपको वॉर्निंग देती है, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है और हादसे को दावत दे सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:07 AM IST
ब्रेक फेल होने से पहले कार देती है ये वॉर्निंग, नजरअंदाज किया तो पड़ जाएंगे खतरे में

Car Brake Fail: किसी भी कार में ब्रेक सबसे जरूरी पार्ट होता है. अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आपकी कार रुकेगी नहीं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी जो जानलेवा साबित हो सकता है. आपको बता दें कि कार का ब्रेक फेल अचानक नहीं होता है बल्कि, आपकी कार पहले से ही ब्रेक फेल होने का संकेत देने लगती है. इन संकेतों को समझकर आप में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि ऐसा करना जानलेवा बन सकता है, ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए साथ ही सड़क पर चल रहे लोगों या वाहनों के लिए. अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख लें, तो आप न सिर्फ एक बड़े हादसे को टाल सकते हैं, बल्कि अपनी जेब को भी महंगे रिपेयर से बचा सकते हैं.

ब्रेक फेल होने से पहले कार हमें क्या-क्या वॉर्निंग देती है?

तेज आवाज़: जब भी आप ब्रेक लगाते हैं, अगर आपको एक तीखी, चीं-चीं जैसी आवाज़ सुनाई दे, तो समझ जाइए कि आपके ब्रेक पैड घिस चुके हैं और उन्हें तुरंत बदलने की ज़रूरत है. कुछ ब्रेक पैड में एक छोटा मेटल इंडिकेटर होता है जो घिसने पर डिस्क से रगड़कर यह आवाज़ निकालता है.

खड़खड़ाहट या घिसने की आवाज़: यह बहुत ख़तरनाक स्टेज है. इसका मतलब है कि ब्रेक पैड पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और अब मेटल-टू-मेटल घर्षण हो रहा है. यह न सिर्फ ब्रेक लगाने की क्षमता को कम कर देता है, बल्कि आपकी ब्रेक डिस्क को भी बुरी तरह डैमेज करता है.

ब्रेक पैडल का ढीला या स्पंजी लगना: जब आप ब्रेक लगाते हैं और पैडल को दबाने पर वह बहुत नीचे तक जाता है या दबाने पर नरम/स्पंजी महसूस होता है, तो यह ब्रेक सिस्टम में हवा (Air in the System) या ब्रेक फ्लूइड (Brake Fluid) के लीक होने का संकेत हो सकता है. फ्लूइड लीक होने से ब्रेक का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे आपकी कार को रुकने में ज़्यादा समय और दूरी लगेगी, जो एक आपातकालीन स्थिति में मौत और ज़िंदगी का फासला बन सकता है.

ब्रेक लगाते समय कार का एक तरफ खिंचना: अगर ब्रेक लगाने पर आपकी कार बाईं या दाईं ओर खींचने लगती है, तो यह दर्शाता है कि एक तरफ के ब्रेक पैड या कैलिपर (Caliper) में समस्या है और दोनों पहियों पर समान ब्रेकिंग बल नहीं लग रहा है. ऐसी स्थिति में ड्राइविंग करना बेहद असुरक्षित है.

ब्रेक पैडल में वाइब्रेशन: जब ब्रेक लगाने पर आपके पैर को पैडल में तेज थरथराहट या वाइब्रेशन महसूस हो, तो इसका मुख्य कारण होता है ब्रेक डिस्क (Rotor) का मुड़ जाना या असमान रूप से घिस जाना. इसे तकनीकी भाषा में 'ब्रेक रोटर वार्पिंग' कहते हैं. इस कंपन से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस घटती है और कार पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है.

ब्रेक वार्निंग लाइट का जलना: डैशबोर्ड पर हैंडब्रेक की तरह दिखने वाली लाल बत्ती (आमतौर पर एक गोल घेरे में 'P' या '!' का निशान) अगर हैंडब्रेक नीचे होने के बाद भी जलती रहे, तो इसका मतलब है कि या तो ब्रेक फ्लूइड का स्तर बहुत कम हो गया है या आपके ब्रेक सिस्टम में कोई गंभीर इलेक्ट्रिकल समस्या है. इस लाइट को कभी भी नज़रअंदाज़ न करें.

