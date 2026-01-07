ब्रिजस्टोन इंडिया की पहल: शुरू कर दिया नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जानें क्यों है खास

Advertisement
Nature Interpretation: इस केंद्र की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनाया गया है, जो खुद में एक "इको-फ्रेंडली घर" का उदाहरण है.

Jan 07, 2026
Nature Interpretation: ब्रिजस्टोन इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंदौर के पास अपने खेड़ा प्लांट में 'नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर' शुरू किया है. यह सेंटर कंपनी के 1.23 एकड़ में फैले विशाल तितली उद्यान के बीच बनाया गया है. इस केंद्र की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनाया गया है, जो खुद में एक "इको-फ्रेंडली घर" का उदाहरण है. इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों और आम लोगों को स्थानीय पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और नेचर के करीब लाना है. यह सेंटर भविष्य में पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक चर्चाओं के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में काम करेगा.

आधुनिक तकनीक से मिलेगी पर्यावरण की जानकारी
इस सेंटर को इस तरह तैयार किया गया है कि यहाँ आने वाले लोगों को पर्यावरण की जानकारी बोझिल न लगे. यहाँ 3D मॉडल और इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि बच्चे खेल-खेल में नेचर को समझ सकें. साथ ही, यहाँ एक लाइब्रेरी और हर्बेरियम (पौधों का संग्रह) भी बनाया गया है. वर्तमान में इस तितली उद्यान में 7,000 से अधिक स्थानीय पौधे हैं. बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) की रिपोर्ट बताती है कि इस गार्डन की वजह से यहाँ तितलियों की प्रजातियाँ 44 से बढ़कर 68 और पक्षियों की प्रजातियाँ 40 से बढ़कर 46 हो गई हैं. हाल ही में 70 छात्रों ने यहाँ आकर नेचर का अनुभव लिया.

औद्योगिक प्रगति और पर्यावरण के बीच संतुलन
ब्रिजस्टोन इंडिया का यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि औद्योगिक विकास और नेचर का संरक्षण एक साथ संभव है. साल 1996 से भारत में काम कर रही यह कंपनी न केवल टायर निर्माण में अग्रणी है, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) को भी बखूबी निभा रही है. खेड़ा प्लांट में बना यह सेंटर समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कंपनी के लक्ष्य का हिस्सा है. इस पहल से न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिली है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाने का एक सशक्त माध्यम भी बनकर उभरा है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Nature Interpretation

