One Moto India: ब्रांड ने इस बीमा कंपनी के साथ किया टाइ-अप, एक ही जगह पर मिलेगी सारी सुविधा

One Moto India ties up with Royal Sundaram: ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड वन-मोटो इंडिया ने रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (रॉयल सुंदरम) के साथ टाइ अप किया है. इसके तहत वन मोटो कंपनी रॉयल सुंदरम के जरिए अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट (EVS) व्हीकल के लिए बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराएगी.

वन स्टॉप शॉप दिया गया नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वन मोटो इंडिया का कहना है कि रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ ब्रांड का गठजोड़ ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है. इसके तहत ग्राहकों को गाड़ियों की बिक्री के साथ सभी सुविधा एक ही जगह पर मिल सकेगी. जिसे 'वन-स्टॉप-शॉप' नाम दिया गया है.

ऐड-ऑन कवर- डेप्रिसिएशन वेवर का लाभ

कंपनी के अनुसार, वन मोटो इंडिया के ग्राहक ब्रांड द्वारा जारी की गई अपनी मोटर पॉलिसियों में ऐड-ऑन कवर- डेप्रिसिएशन वेवर का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा, ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और वन मोटो केंद्रों पर दावों के लिए कैशलेस सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

प्रॉडक्टों को विश्वस्तरीय बनाने का प्रयास

कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना हमारी महत्वाकांक्षा है. इसे प्राप्त करने के लिए, हम EV प्रॉडक्टों को विश्वस्तरीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं. भारत में अधिकतर ग्राहक पहली बार EV का अनुभव कर रहे हैं.

कंपनी ने 3 टू व्हीलर्स किए हैं लॉन्च

वन मोटो इंडिया (One Moto India) सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट आदित्य रेड्डी का कहना है कि वर्तमान में, कंपनी के पास तीन अलग-अलग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स हैं. इनमें बायका, इलेक्टा और कम्यूट शामिल हैं. बता दें कि वन मोटो इंडिया उन 3 कंपनियों में से एक है, जिन्हें भारत सरकार ने ई-अमृत (भारत के परिवहन के लिए ई-मोबिलिटी क्रांति) के लिए मंजूरी दी है.

