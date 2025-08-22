27,000 रुपये सस्ती हुई ये दमदार बाइक: पावरफुल फीचर्स के साथ मिलेगी 160 Kmph की टॉप स्पीड
27,000 रुपये सस्ती हुई ये दमदार बाइक: पावरफुल फीचर्स के साथ मिलेगी 160 Kmph की टॉप स्पीड

Brixton Crossfire 500xc Price Down: Brixton कंपनी ने अपनी बाइक Crossfire 500xc की कीमत में 27,000 रुपये की गिरावट की है. जिसके बाद आपको यह मोटरसाइकिल 4,92,000 रुपये में मिलेगी. आइए जानते हैं इस बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में.

 

Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:42 PM IST
27,000 रुपये सस्ती हुई ये दमदार बाइक: पावरफुल फीचर्स के साथ मिलेगी 160 Kmph की टॉप स्पीड

Crossfire 500xc Price Cut: आप भी एक दमदार और मस्कुलर बाइक की खोज में हैं, जिसे देख कर हर कोई आपसे बाइक के बारे में पूछे और आपकी मोटरसाइकिल के साथ फोटो क्लिक कराएं. तो आज आपकी खोज पूरी हो गई है. क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी बाइक लेकर आए हैं, जिसे लोग मुड़-मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाएंगे. हम जिस बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, वो Brixton कंपनी की ओर से आने वाली Crossfire 500xc है. इस बाइक के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि यह बाइक 500cc में मौजूद है. हम आपको इस खबर Crossfire 500xc के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

 

Brixton Crossfire 500xc के फीचर्स और इंजन 

Brixton की ओर से आने वाली Crossfire 500xc  बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साड़ी गार्ड, LED हेडलाइट, डुअल चैनल ABS, डिस्क ब्रेक और DRLs जैसे फीचर्स दिए गए हैं.  इस बाइक में 486 सीसी का दमदार इंजन दिया गया है, जो 46.9 bhp का पावर और 43 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है.  Crossfire 500xc की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. इस बाइक में 13.5 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है. Crossfire 500xc का कर्ब वजन 195 किलोग्राम है. अगर आपको एडवेंचर बाइक पसंद आती है, तो यह मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

Brixton Crossfire 500xc की कीमत

Brixton Crossfire 500xc बाइक की प्राइस की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल की पहले (एक्स-शोरूम) कीमत 5,19,000 रुपये थी. हालांकि कंपनी ने इस बाइक की कीमत में 27,000 रुपये की छूट दी है, जिसके बाद आपको इस बाइक को खरीदने के  लिए (एक्स-शोरूम) 4,92,000 रुपये खर्च करने होंगे.

 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

;