रॉयल एनफील्ड को पटखनी देने आ रही Brixton Crossfire Storr 500, लॉन्च से पहले दिखी झलक

Brixton Crossfire Storr 500: इस बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक, नक्कल गार्ड (Knuckle Guards) और एक ऊंची विंडस्क्रीन मिलती है, जो इसके रग्ड डिज़ाइन को और ज़्यादा हाइलाइट करती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:42 AM IST
Brixton Crossfire Storr 500: Brixton ने भारतीय बाज़ार के लिए अपनी आगामी मोटरसाइकिल, Brixton Crossfire Storr 500 का टीज़र वीडियो जारी कर दिया है. कंपनी ने कैप्शन में बताया है कि इस बाइक का आधिकारिक अनावरण (Official Unveil) 30 सितंबर 2025 को निर्धारित किया गया है, जबकि इसकी लॉन्चिंग की घोषणा बाद में, संभवतः साल के अंत तक, किए जाने की संभावना है. हालांकि टीज़र में डिज़ाइन की मुख्य डिटेल्स छिपी हुई हैं, लेकिन पहले जो टेस्ट मॉडल देखा गया था, उससे यह ज़रूर पता चलता है कि Crossfire Storr 500 कैसी दिखेगी.

डिज़ाइन और लुक में कितनी 'रग्ड' है यह बाइक?
टीज़र वीडियो आगामी मोटरसाइकिल की ओवरऑल सिल्हूट को दर्शाता है. हालांकि सटीक माप की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन Brixton Crossfire Storr 500 एक स्पष्ट एडवेंचर टूरर डिज़ाइन स्टेटमेंट को आगे बढ़ाती है, जो इसे Royal Enfield Himalayan 450 और Husqvarna Norden 900 जैसी बाइक्स की श्रेणी में खड़ा करता है. इस बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक, नक्कल गार्ड (Knuckle Guards) और एक ऊंची विंडस्क्रीन मिलती है, जो इसके रग्ड डिज़ाइन को और ज़्यादा हाइलाइट करती है.

ब Storr 500 के इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन मॉडल में एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम है, जो सामने की तरफ USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक पर टिका है. इसमें 19/17-इंच के ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स मिलते हैं. ब्रेकिंग के लिए, इसमें रेडियली-माउंटेड 4-पिस्टन फिक्स्ड कैलीपर के साथ 320mm फ्रंट डिस्क और फ्लोटिंग सिंगल-पिस्टन कैलीपर के साथ 240mm रियर डिस्क शामिल है.

फीचर लिस्ट की पुष्टि लॉन्च के करीब ही हो पाएगी, लेकिन उम्मीद है कि Crossfire Storr 500 में LED सेटअप, एक वर्टिकल TFT स्क्रीन और अन्य आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी. सुरक्षा सुविधाओं में स्विचेबल डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल होंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी होगी?
Brixton Crossfire Storr 500 को 486cc, पैरेलल-ट्विन इंजन पावर देगा, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. यह पावर मिल 8,500rpm पर लगभग 47 hp की पावर और 6,700rpm पर 43 Nm का पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है.

भारतीय बाज़ार में लॉन्च होने पर, Crossfire Storr 500 का मुकाबला BMW F450 GS, Honda NX500, Royal Enfield Himalayan 450 और इस सेगमेंट की अन्य बाइक्स से होगा. क्या यह नई एडवेंचर बाइक भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

