Brixton Crossfire Storr 500 से उठा पर्दा, जल्द भारत में करेगी धमाकेदार एंट्री

Brixton Crossfire Storr 500: कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस बाइक को Honda NX500, Himalayan 450 और Benelli TRK 502X जैसी बाइक्स का सीधा मुकाबला माना जा रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:36 AM IST
Brixton Crossfire Storr 500 से उठा पर्दा, जल्द भारत में करेगी धमाकेदार एंट्री

Brixton Crossfire Storr 500: Brixton Motorcycles ने अपनी बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरर बाइक Crossfire Storr 500 को ऑस्ट्रिया में आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. दमदार डिज़ाइन और ऑफ-रोड क्षमता वाली इस बाइक को अब दिसंबर 2025 तक भारतीय बाज़ार में उतारा जा सकता है. 

हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस बाइक को Honda NX500, Himalayan 450 और Benelli TRK 502X जैसी बाइक्स का सीधा मुकाबला माना जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत ₹5.50 लाख से ₹5.80 लाख के बीच हो सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस 

इंजन: 486 cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन

पावर: 47 hp @ 8,500 rpm

टॉर्क: 43 Nm @ 6,750 rpm

गियरबॉक्स: 6-स्पीड मैनुअल

सस्पेंशन और ब्रेकिंग (Suspension and Braking)
फ्रंट सस्पेंशन: अपसाइड-डाउन (USD) KYB फ्रंट फोर्क

रियर सस्पेंशन: सेंट्रल KYB रियर मोनोशॉक

फ्रंट ब्रेक: 320 mm J.Juan डिस्क ब्रेक

रियर ब्रेक: 240 mm J.Juan डिस्क ब्रेक

सेफ्टी फीचर्स: डुअल-चैनल ABS (जिसमें ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए रियर ABS को डिसएंगेज करने का विकल्प), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS)

प्रमुख फीचर्स

डिस्प्ले: 5-इंच TFT स्क्रीन

कनेक्टिविटी: स्मार्टफोन कनेक्टिविटी 

लाइटिंग: LED हेडलाइट्स, LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स), फॉग लैंप्स

