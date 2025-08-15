652cc के धमाकेदार इंजन के साथ लौटा BSA Gold Star 650! रॉयल एनफील्ड Continental GT 650 को देगी सीधी टक्कर
652cc के धमाकेदार इंजन के साथ लौटा BSA Gold Star 650! रॉयल एनफील्ड Continental GT 650 को देगी सीधी टक्कर

BSA Gold Star 650: बीएसए मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार में वापसी कर के अपनी नई बाइक को  15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च कर दिया है.

Aug 15, 2025
652cc के धमाकेदार इंजन के साथ लौटा BSA Gold Star 650! रॉयल एनफील्ड Continental GT 650 को देगी सीधी टक्कर

BSA Gold Star 650: बीएसए मोटरसाइकिल एक ब्रिटिश कंपनी है जिसे 2016 में, महिंद्रा ग्रुप ने £3.4 मिलियन में खरीद लिया था, 15 अगस्त 2024 बीएसए मोटरसाइकल्स ने अपनी नई बाइक बीएसए गोल्ड स्टार 650 को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है आज हम इस दमदार बाइक के फीचर्स और इंजन के बारे में बताएंगे, इस बाइक का मुकाबला रॉयल एनफील्ड के कॉन्टिनेंटल जीटी 650 से होने वाला है. 

इंजन 
बीएसए मोटरसाइकल्स द्वारा बनाए गए बाइक बीएसए गोल्ड स्टार 650 के इंजन की बात करें तो इसमें 652 सीसी का सिंगल-सिलेंडर का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 45.6 बीएचपी की पावर और 55 एनएम का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, जो इस बाइक को पावर फुल बनाने  का काम करता है , साथ ही इस बाइक को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, अगर आप मजबूत इंजन 
वाली बाइक के पसंद करते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट होगा.

डिजाइन और फीचर्स
बीएसए मोटरसाइकल्स द्वारा बनाए गए बाइक बीएसए गोल्ड स्टार 650 के डिजाइन की बात करें तो इस बाइक में  सिंगल एग्जॉस्ट, सिंगल पीस सीट, राउंड हेडलैंप, छोटे-छोटे इंडिकेटर्स, आकर्षक फ्यूल टैंक, बेहतरीन रियर लुक,और 17 और 18 इंच के मल्टी स्पोक ट्रेडिशनल रीम वाले टायर देखने को मिलते हैं, साथ ही इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल पॉड, कंटीनेंटल डुअल चैनल एबीएस, ब्रेम्बो ब्रेक्स, और डुअल डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं, कंपनी के मुताबिक बीएसए गोल्ड स्टार की हैंडलिंग और रोड प्रजेंस जबरदस्त है.

कीमत 
बीएसए मोटरसाइकल्स द्वारा बनाए गए बाइक बीएसए गोल्ड स्टार 650 के कीमत की बात करें तो इस बाइक के 6 वेरिंयट निकाले गए हैं जिसमें BSA Gold Star 650 Highland Green वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत 2,99,990 रुपये रखा गया है और BSA Gold Star 650 Legacy Edition Sheen Silver वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत 3,34,990 रुपये है जो इस मॉडल का सबसे महंगा वेरिएंट है, साथ ही BSA Gold Star 650 Shadow Black वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत 3,15,990 रुपये है, और BSA Gold Star 650 Dawn Silver की बात करें तो इस वेरिएंट की कीमत 3,11,990 रुपये है अगर आप इस तगड़े बाइक को लेना चाहते हैं तो आपके लिए BSA Gold Star 650 Legacy Edition Sheen Silver सबसे बेहतर गाड़ी हो सकती है.

