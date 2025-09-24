BSA Gold Star 650 को पुराने दाम पर बेच रही कंपनी, साथ मिलेगा लिमिटेड एडिशन किट
BSA Gold Star 650 को पुराने दाम पर बेच रही कंपनी, साथ मिलेगा लिमिटेड एडिशन किट

BSA Gold Star 650: हाल ही में सरकार ने 350cc से ऊपर इंजन वाली बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है. लेकिन BSA ने त्योहारों पर ग्राहकों के लिए कीमतें नहीं बढ़ाईं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:42 PM IST
BSA Gold Star 650 को पुराने दाम पर बेच रही कंपनी, साथ मिलेगा लिमिटेड एडिशन किट

BSA Gold Star 650: भारत में BSA Motorcycles ने त्योहारों के मौके पर अपनी फ्लैगशिप बाइक Gold Star 650 के लिए खास ऑफर पेश किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि पहले 500 ‘लकी कस्टमर्स’ को यह बाइक पुराने Pre-GST 2.0 प्राइस पर मिलेगी. साथ ही उन्हें मिलेगा एक लिमिटेड एडिशन एक्सेसरी किट.

क्या है ऑफर?

हाल ही में सरकार ने 350cc से ऊपर इंजन वाली बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है. लेकिन BSA ने त्योहारों पर ग्राहकों के लिए कीमतें नहीं बढ़ाईं. यानी कि ग्राहक अभी भी इसे पुराने रेट पर खरीद सकते हैं. इसके साथ कंपनी पहली बार ‘Goldie Kit’ दे रही है, जिसकी कीमत 5,900 रुपये है. इसमें शामिल हैं –

टॉल टूरिंग विंडस्क्रीन

पिलियन बैकरेस्ट

मेटल एग्जॉस्ट शील्ड

रियर रेल

ये एक्सेसरीज बाइक को और ज्यादा स्टाइलिश और प्रैक्टिकल बनाती हैं.

BSA Gold Star 650 की कीमतें

हाईलैंड ग्रीन और इंसिग्निया रेड रंगों की कीमत 3,09,990 रुपये है. शैडो ब्लैक रंग की कीमत 3,25,990 रुपये है. मिडनाइट ब्लैक और डॉन सिल्वर रंगों की कीमत 3,21,990 रुपये है. लेगसी शीन सिल्वर रंग की कीमत 3,44,990 रुपये है.

 

इंजन और फीचर्स

BSA Gold Star 650 में 652cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 45 hp पावर और 55 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट और स्लिपर क्लच, डुअल-चैनल ABS, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और डबल-क्रैडल चेसिस मिलता है. चौड़े टायर और बैलेंस्ड सस्पेंशन लंबी दूरी की राइड को आसान और आरामदायक बनाते हैं.

फाइनेंस ऑफर

ग्राहक इस बाइक को ₹3.09 लाख से बुक कर सकते हैं. साथ ही कंपनी दे रही है –

5.99% ब्याज दर से फाइनेंस

ज़ीरो डाउन पेमेंट

6 साल तक का लोन टेन्योर

 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

BSA Gold Star 650

;