BSA Thunderbolt 350 की झलक देख दीवाने हुए एडवेंचर लवर्स, हर तरह के रास्ते पर भरेगी रफ्तार

BSA Thunderbolt 350: ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बीएसए (BSA) ने EICMA 2025 में अपनी लेटेस्ट मशीन, थंडरबोल्ट (Thunderbolt) को पेश करके एक बड़ा दांव खेला है. यह मोटरसाइकिल जल्द ही भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह उन सवारों के लिए बनाई गई है जो शहर की सड़कों और उबड़-खाबड़ रास्तों पर समान जोर देना चाहते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में Bantam 350 और Scrambler 650 के बाद, थंडरबोल्ट के 2026 के मध्य तक डीलरशिप पर पहुंचने की उम्मीद है. हालाँकि, 1972 में बर्मिंघम फैक्ट्री से निकलने वाली आखिरी BSA मोटरसाइकिल का नाम भी थंडरबोल्ट था, लेकिन इसका आधुनिक अवतार पूरी तरह से एक अलग दिशा में जाता है.

कंपनी के अनुसार, यह मोटरसाइकिल व्यावहारिकता पर समान जोर देते हुए एडवेंचर (ADV) और स्क्रैम्बलर का मिश्रण है. इसमें आगे की तरफ एक छोटा रैली-स्टाइल बीक, एक मजबूत बैक रैक, सुरक्षात्मक नकल गार्ड्स और एक खुला फ्रेम सेक्शन है जो आर्मर (सुरक्षा कवच) का काम करता है. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और प्रमुख बैश प्लेट इसके ADV स्वभाव की ओर इशारा करते हैं, और इसकी तुलना भारत में बिकने वाली येज़दी एडवेंचर (Yezdi Adventure) से की जा सकती है. इसकी सीट नीची है और हैंडलबार चौड़े हैं, जिससे नए राइडर्स भी सहज महसूस करें.

थंडरबोल्ट का 334cc इंजन

BSA Thunderbolt के केंद्र में एक 334 cc लिक्विड-कूल्ड DOHC सिंगल इंजन है, जिसे छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन Euro 5+ मानकों का अनुपालन करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 15.5-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है, जो इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए तुरंत तैयार करता है. बरसात में या खराब रास्तों पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, इसका एग्जॉस्ट ऊंचा रखा गया है, जो पानी में चलने (water-wading) की क्षमता को बेहतर बनाता है.

सस्पेंशन के लिए इसमें आगे अपसाइड-डाउन फोर्क्स (USD Forks) और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक शामिल है. ब्रेकिंग और ट्रैक्शन सिस्टम पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें तीन एबीएस सेटिंग्स (Road, Rain और Off-Road) और अप्रत्याशित सतहों पर मदद के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल है. स्लिप-असिस्ट क्लच को मानक फिटमेंट के रूप में पेश किया जाएगा.

राइडर की सुविधा के लिए इसमें एक एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और मूवेबल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जिससे बैठते या खड़े होते समय आरामदायक सेटअप खोजना आसान हो जाता है. नेविगेशन, ब्लूटूथ पेयरिंग और एक यूएसबी पोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं.

BSA थंडरबोल्ट, क्लासिक लीजेंड्स (Classic Legends) द्वारा ऑर्केस्ट्रेट की गई व्यापक वापसी का हिस्सा है. यह महिंद्रा-स्वामित्व वाला समूह जावा और येज़दी ब्रांडों का भी संचालन करता है. 2022 में गोल्ड स्टार 650 के साथ वापसी के बाद, BSA लगातार अपना नया पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है. कभी दुनिया की सबसे बड़ी बाइक निर्माता रही BSA, अब रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ जैसे स्थापित रेट्रो मोटरसाइकिल निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है.