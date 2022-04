117 सेकंड में Gypsy का पुर्जा-पुर्जा अलग कर दोबारा किया असेंबल, BSF का जानदार Video

नई दिल्लीः भारतीय सेना अपने शौर्य के लिए जानी जाती है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सेना पूरी तरह सक्षम और तैयार है. विषम परिस्थितियों में किसी भी राह का कोई रोड़ा सेना का रास्ता नहीं रोक सकता. इसका उदाहरण हाल में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल दौरे पर हैं और उनके सामने सेना के जांबाजों ने ये कारनामा किया है. यहां बीएसएफ ने एक वीडियो जारी करके ये दिखाया है कि किस तरह रास्ता बंद होने पर सेना ने पूरी Maruti Gypsy को महज दो मिनट के भीतर पूरी तरह डिस्मेंटल करके दोबारा असेंबल किया है.

Chetak Drill

Watch Seema Praharis dismantle & reassemble a light motor vehicle in a demonstration of obstacle crossing during disaster response & operational scenario.

सीमा सुरक्षा बल - सर्वदा सतर्क

