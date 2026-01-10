Advertisement
Budget 2026: ऑटो सेक्टर को मिल सकती है ये सौगात, जानें क्यों खास है इस बार का बजट



Budget 2026: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए ऑटो इंडस्ट्री लंबे समय से FAME 3 (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना का इंतजार कर रही है. उम्मीद है कि बजट 2026 में सरकार इस नई सब्सिडी योजना की घोषणा कर सकती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:54 PM IST


Budget 2026: आगामी बजट 2026 ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है. सरकार इस बार न केवल गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने, बल्कि भारत को 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठा सकती है. चलिए इस साल के बजट की कुछ खास बातें जानते हैं. 

1. FAME 3 और सब्सिडी का नया ढांचा
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए ऑटो इंडस्ट्री लंबे समय से FAME 3 (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना का इंतजार कर रही है. उम्मीद है कि बजट 2026 में सरकार इस नई सब्सिडी योजना की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस न केवल दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक ट्रकों और भारी वाहनों (Heavy Duty Vehicles) पर भी रह सकता है. इससे ईवी की कीमतों में कमी आने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

2. मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: ₹7,000 करोड़ की नई स्कीम
बजट में स्थानीय स्तर पर पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए करीब ₹7,000 करोड़ की एक विशेष योजना (Global Value Chain scheme) लाई जा सकती है. इसका उद्देश्य एडवांस्ड ड्राइविंग सिस्टम (ADAS), 360-डिग्री कैमरा और सेंसर जैसे हाई-टेक पार्ट्स का भारत में ही निर्माण करना है. इससे चीन और अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी और 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई रफ्तार मिलेगी.

3. एंट्री-लेवल कारों और रुरल डिमांड पर फोकस
पिछले कुछ समय से छोटी कारों (Entry-level cars) और दोपहिया वाहनों की मांग में उतार-चढ़ाव देखा गया है. ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए विशेष उपायों की घोषणा करेगी. अगर ग्रामीण इलाकों में नकदी का प्रवाह बढ़ता है, तो टू-व्हीलर्स और बजट सेगमेंट की गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आ सकता है. साथ ही, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने (Scrappage Policy) पर मिलने वाले लाभ को और भी लुभावना बनाया जा सकता है.

4. सुरक्षा और पर्यावरण के कड़े मानक
साल 2026 से ऑटो सेक्टर में सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर नए नियम लागू होने वाले है. बजट में ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) को हर दोपहिया वाहन के लिए अनिवार् करने और CAFE 3 (Corporate Average Fuel Efficiency) जैसे सख्त प्रदूषण मानकों को लागू करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकते है. इससे गाड़ियां पहले से अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल (Green Mobility) बनेंगी.

5. फ्लेक्स-फ्यूल और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक के साथ-साथ सरकार का ध्यान फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईधनो पर भी है. बजट 2026 में ऐसे वाहनों के निर्माण पर टैक्स छूट या विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है जो 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकें. इससे कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और किसानो को भी लाभ मिलेगा.

