ये है भारत की सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक, असली थ्रिल चाहिए तो आज ही घर ले आएं

Adventure Bike: अगर आपका बजट 2 लाख रुपये से कम है और इस रेंज में आपको एक अच्छी एडवेंचर बाइक चाहिए तो आपके लिए हीरो ऑफर करता है Hero Xpulse 210, ये एक ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल है जो लाइटवेट है, साथ ही साथ इसमें पावर की भरमार है. इतना ही नहीं, इस मोटरसाइकिल को खरीदने के बाद आप इसे पहाड़ी रास्तों पर, कीचड़ भरे मैदानों में साथ ही धूल भरे रास्तों पर बड़े ही मजे से चला सकते हैं. इस मोटरसाइकिल की कीमत 1,71,283 रुपये है. चलिए इसकी खासियतें जानते हैं.

1. इंजन

आपको बता दें कि बाइक में अब 210cc इंजन को शामिल किया गया है जो अब लिक्विड-कूल्ड इंजन यूनिट है. ये इंजन पुराने 200cc एयर-कूल्ड इंजन से कहीं ज्यादा दमदार है. ये इंजन 24.3hp और 20.4Nm जेनरेट करता है. जिससे एडवेंचर राइडिंग के दौरान बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है साथ ही एक नेक्स्ट लेवल पावर फील होती है. इसे रोड पर राइड करना आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि पावर में इजाफा हुआ है. इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

2. फीचर्स

हीरो ने एक्सपल्स 210 की कीमत, इसमें दिए गए किट को देखते हुए, काफ़ी आक्रामक रखी है. एलईडी लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT, स्विचेबल ABS और लिक्विड-कूलिंग जैसे फ़ीचर आमतौर पर महंगी मोटरसाइकिलों में मिलते हैं, लेकिन एक्सपल्स अपने ऑफर प्राइज को कंट्रोल करने में सफल हो जाती है.

3. राइड क्वालिटी

अगर आप एडवेंचर राइडिंग को लंबी दूरी तक ले जाते हैं तो आपको इसके दमदार सस्पेंशन और कंफरटेबल एर्गोनॉमिक्स की बदौलत बेहतरीन राइड क्वालिटी मिलती है. राइडिंग पोजीशन की वजह से भी राइडर्स को किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है. अगर आप आए दिन अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर राइडिंग पर निकल जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप एक बार में बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तय करते हैं.