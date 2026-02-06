बजट में आ जाती हैं ये 4 एसयूवीज, किसी महंगी गाड़ी से कम नहीं है इनका जलवा, जानें खासियत

Advertisement
Cheapest Cars: अगर आप बजट फ़्रेंडली और प्रीमियम लुक वाली दमदार एसयूवीज की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट में काफी तगड़े ऑप्शन मौजूद हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:10 AM IST
Cheapest Cars: बजट में शानदार लुक और दमदार फीचर्स वाली SUV चाहने वालों के लिए भारतीय बाजार में अब कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. यहाँ ऐसी 4 एसयूवीज के बारे में विस्तार से बताया गया है जो किफायती होने के साथ-साथ किसी महंगी गाड़ी जैसा जलवा बिखेरती हैं:

1. टाटा पंच
टाटा पंच उन लोगों की पहली पसंद बनी हुई है जो कम बजट में एक मजबूत और मस्कुलर एसयूवी चाहते हैं. ₹6 लाख की शुरुआती कीमत वाली इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है. इसका ऊंचा बोनट और बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस इसे सड़क पर एक कमांडिंग लुक देता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें अब सनरूफ और डिजिटल क्लस्टर जैसी सुविधाएं भी जोड़ दी गई हैं, जो इसे प्रीमियम एहसास कराती हैं.

2. महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा ने अपनी XUV 3XO के साथ बजट सेगमेंट की परिभाषा ही बदल दी है. इस गाड़ी का डिजाइन इतना आधुनिक है कि यह दूर से देखने पर किसी बड़ी लग्जरी एसयूवी जैसी लगती है. इसमें सेगमेंट में पहली बार 'पैनोरमिक सनरूफ' दिया गया है, जो आमतौर पर ₹20 लाख से ऊपर की कारों में मिलता है. साथ ही, इसके अंदर इस्तेमाल किया गया सॉफ्ट-टच मटेरियल और बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि आप एक बजट कार में बैठे हैं.

3. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स
मारुति फ्रॉन्क्स उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्टाइल के साथ-साथ जेब का भी ख्याल रखना चाहते हैं. इसका कूपे-एसयूवी (Coupe SUV) वाला डिजाइन इसे भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करता है. इसका फ्रंट ग्रैंड विटारा जैसा दिखता है, जो इसे एक महगी अपील देता है. फीचर्स के मामले में इसमें 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-टेक विकल्प मिलते हैं. मारुति का भरोसा और इसका बेहतरीन माइलेज इसे मध्यम वर्ग के लिए एक 'स्मार्ट चॉइस' बनाता है.

4. टाटा नेक्सन
टाटा नेक्सन ने अपने लेटेस्ट अवतार के साथ प्रीमियम हैचबैक और एसयूवी के बीच के अंतर को खत्म कर दिया है. इसका डैशबोर्ड लेआउट और वेटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स इसे किसी महंगी ऑडी या मर्सिडीज जैसी वाइब देते है. ₹8 लाख की शुरुआती कीमत वाली इस कार में भविष्य की तकनीक जैसे कि लेवल 1 ADAS और हाई-डेफिनिशन डिस्प्ले मिलता है. नेक्सन का भारी-भरकम दरवाजा और इसकी मजबूती इसे उन ग्राहकों के लिए खास बनाती है जो क्वालिटी और स्टेटस दोनों चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

