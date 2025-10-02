Advertisement
छप्परफाड़ डिस्काउंट: Hyundai से लेकर Maruti Suzuki और Tata की इन कारों पर होगी सबसे तगड़ी बचत

Car Discount: अगर आप टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी या फिर हुंडई की एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो इन पर आप लाखों रुपये बचा सकते हैं और इस फेस्टिव सीजन को और भी खास बना सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:11 PM IST
Car Discount: फेस्टिव सीजन शुरू होने से ठीक पहले, भारत के कार खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. GST 2.0 आने के बाद से कारों की कीमतों पर ज़बरदस्त असर पड़ा है और अब कारें खरीदान काफी सस्ता हो गया है. GST 2.0 आने के आड़ से कारों पर ₹40,000 से ₹30 लाख तक की बचत की जा सकती है. ऐसे में अगर आप इस फेस्टिव सीजन के दौरान कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको टाटा, मारुति और हुंडई की उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर सबसे तगड़ी बचत की जा सकती है. 

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) – ₹2.25 लाख तक की छूटAlto K10: ₹40,000 तक सस्ती

WagonR: ₹57,000 तक की कटौती

Swift: ₹58,000 तक सस्ती

Dzire: ₹61,000 तक कम

Baleno: ₹60,000 तक की कटौती

Brezza: ₹78,000 तक की कटौती

Jimny: इस पर सबसे बड़ी कटौती ₹1.14 लाख की है।

Invicto: सबसे अधिक ₹2.25 लाख की कटौती।

हुंडई (Hyundai) – ₹2.4 लाख तक की छूट

Grand i10 Nios: ₹73,808 की कटौती

Aura: ₹78,465 तक सस्ती

Exter: ₹89,209 तक की कमी

i20: ₹98,053 की बड़ी कटौती (N-Line पर ₹1.08 लाख)

Venue: ₹1.23 लाख की कटौती

Tucson: इस पर सबसे ज़्यादा ₹2.4 लाख की कटौती हुई है।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) – ₹1.55 लाख तक की छूट

Tiago: ₹75,000 तक सस्ती

Tigor: ₹80,000 की कटौती

Altroz: ₹1.10 लाख की बड़ी कटौती

Punch: ₹85,000 तक कम

Nexon: इस पर सबसे अधिक ₹1.55 लाख की कटौती हुई है।

