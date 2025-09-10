Honda Cars पर अब तक का सबसे बंपर डिस्काउंट, कार खरीद पर होगी 95,500 की बचत

Honda Car Discount: होंडा कार्स इंडिया ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी रिवीजन का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी. अब कंपनी ने अपने सभी प्रॉडक्ट्स की कीमतों पर डिस्काउंट शुरू किया है जिससे फेस्टिव सीजन में बिक्री बढ़ाई जा सके.

जीएसटी अपडेट के बाद, सेकेंड जेनरेशन होंडा अमेज़ 72,800 रुपये तक सस्ती हो गई है, जबकि थर्ड जेन अमेज़ की कीमत में 95,500 रुपये तक की कटौती की गई है. होंडा एलिवेट की कीमतों में 58,400 रुपये तक की कमी की गई है, और होंडा सिटी अब 57,500 रुपये तक सस्ती हो गई है. जीएसटी कटौती के बाद वेरिएंट के अनुसार एक्सपेक्टेड प्राइज की डिटेल्स आपको होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध होगी. मौजूदा फेस्टिव ऑफर की जानकारी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध है.

हाल ही में, होंडा ने एलिवेट मिडसाइज़ एसयूवी को नए इंटीरियर कलर विकल्पों और बेहतर स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ-साथ स्पेशल पैकेज के साथ लॉन्च किया है. इसके हाई-एंड ZX ट्रिम में अब नए आइवरी केबिन थीम के साथ डोर लाइनिंग और इंस्ट्रूमेंट पैनल पर आइवरी सॉफ्ट टच इंसर्ट और आइवरी लेदरेट सीटें दी गई हैं. 7 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक नया 360-डिग्री सराउंड विज़न कैमरा और एक नया अल्फा-बोलाड प्लस ग्रिल जैसे अतिरिक्त फ़ीचर्स भी विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं। V और VX ट्रिम्स को भी अपडेट मिले हैं.

होंडा एलिवेट हाइब्रिड 2026 में होगी लॉन्च

दूसरी ओर, कार निर्माता 2026 के त्योहारी सीज़न के दौरान एलिवेट हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की योजना बना रहा है. हालाँकि पावरट्रेन की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कंपनी सिटी e:HEV के एटकिंसन साइकिल 1.5L, 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन को eCVT गियरबॉक्स के साथ इस्तेमाल कर सकती है.