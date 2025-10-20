दिवाली धमाका 2025: इन कारों पर मिल रही है ₹1.41 लाख तक की बंपर छूट!

Bumper Diwali Car Discount: दिवाली का त्योहार नज़दीक है, और इस शुभ अवसर को देखते हुए कार कंपनियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कई मॉडलों पर शानदार डिस्काउंट पेश किए हैं. SUV, सेडान और हैचबैक जैसी कई सेगमेंट की गाड़ियों पर मिल रहे इन ऑफर्स से ग्राहक लाखों रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

पेश है दिवाली 2025 पर सबसे अधिक छूट वाली कारों की लिस्ट, बढ़ते क्रम में (सबसे कम डिस्काउंट से शुरू करके):

किआ सोनेट (Kia Sonet)

अधिकतम छूट: ₹1.02 लाख तक

Add Zee News as a Preferred Source

गाड़ी की खास बात: यह किआ की पॉपुलर सबकॉम्पैक्ट SUV है, जो पेट्रोल, डीज़ल और टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें कई ट्रांसमिशन विकल्प और शानदार फीचर्स मिलते हैं.

कीमत: ₹7.3 लाख से शुरू होकर ₹14 लाख तक (एक्स-शोरूम) जाती है.

मारुति सुज़ुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno)

अधिकतम छूट: ₹1.05 लाख तक

गाड़ी की खास बात: यह इस लिस्ट में शामिल एकमात्र हैचबैक है और अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रही है. यह मारुति के नेक्सा आउटलेट्स से बिकती है और इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल या CNG पावरट्रेन का विकल्प मिलता है.

कीमत: ₹5.99 लाख से शुरू होकर ₹9.10 लाख तक (एक्स-शोरूम).

होंडा सिटी (Honda City)

अधिकतम छूट: ₹1.27 लाख तक

गाड़ी की खास बात: यह लिस्ट की तीन मिड-साइज़ सेडान में से एक है. इसमें 1.5-लीटर VTEC पेट्रोल इंजन (121hp) है, जो मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है. इसमें एक हाइब्रिड विकल्प भी मौजूद है.

कीमत: ₹11.95 लाख से ₹19.48 लाख तक (एक्स-शोरूम).

मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto)

अधिकतम छूट: ₹1.4 लाख तक

गाड़ी की खास बात: यह मारुति की सबसे महंगी कार है, जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) पर आधारित है. यह सिर्फ 2.0 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन (188hp) और e-CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है.

कीमत: ₹24.97 लाख से शुरू होकर ₹28.69 लाख तक (एक्स-शोरूम).

किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis)

अधिकतम छूट: ₹1.41 लाख तक

गाड़ी की खास बात: किआ की यह MPV इस लिस्ट में दूसरी कार है. इसमें पेट्रोल (113hp), टर्बो पेट्रोल (160hp) और डीज़ल (115hp) इंजन के विकल्प मिलते हैं. वेरिएंट के आधार पर ट्रांसमिशन के भी कई विकल्प (मैनुअल, iMT, DCT और टॉर्क कन्वर्टर) उपलब्ध हैं.

कीमत: ₹11.07 लाख से शुरू होकर ₹20.71 लाख तक (एक्स-शोरूम).