Car का बेस मॉडल खरीदना फायदे की डील या नुकसान की? खरीदने का है प्लान तो जान लें

Car Base Model Purchase: नई कार खरीदते समय 'बेस मॉडल' चुनना हमेशा से एक बड़ी बहस का विषय रहा है. कुछ लोग इसे पैसे की बचत मानते हैं, तो कुछ इसे फीचर्स से समझौता. अगर आप भी कन्फ्यूज्ड हैं, तो हम आपके लिए 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि बेस मॉडल चुनना आपके लिए कैसा रहेगा.

1. बजट और बचत का कैल्कुलेशन

बेस मॉडल खरीदने का सबसे बड़ा और स्पष्ट फायदा इसकी कम कीमत है. टॉप मॉडल की तुलना में बेस मॉडल लाखों रुपये सस्ता होता है. इससे न केवल आपकी शुरुआती डाउन पेमेंट कम हो जाती है, बल्कि आपकी मासिक EMI का बोझ भी घटता है. अगर आपका बजट सीमित है और आप सिर्फ एक 'ब्रांड' या खास 'कार' के मालिक बनना चाहते हैं, तो बेस मॉडल एक समझदारी भरा वित्तीय निर्णय साबित होता है.

2. कम इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्ज

कार की कीमत जितनी कम होगी, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम और रजिस्ट्रेशन (RTO) फीस उतना ही कम होगा. टॉप वेरिएंट की तुलना में बेस मॉडल का सालाना इंश्योरेंस रिन्यूअल भी सस्ता पड़ता है. लंबे समय में यह आपके हजारों रुपये बचाता है. इसके अलावा, कम एक्सेसरीज होने के कारण भविष्य में उनके खराब होने या मरम्मत पर होने वाला खर्च भी न के बराबर होता है.

3. अपनी पसंद से कस्टमाइजेशन की आजादी

बेस मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी कार को पर्सनलाइज (Personalize) करना पसंद करते हैं. कंपनी से मिलने वाले महंगे फीचर्स के बजाय, आप बाहर के मार्केट (After-market) से अपनी पसंद के अलॉय व्हील्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम या प्रीमियम सीट कवर्स लगवा सकते हैं. अक्सर आफ्टर-मार्केट एक्सेसरीज कंपनी के शोरूम रेट से काफी सस्ती और ज्यादा फीचर्स वाली मिल जाती हैं.

4. रीसेल वैल्यू और नुकसान का ऐंगल

यहाँ थोड़ा पेच है. बेस मॉडल की रीसेल वैल्यू प्रतिशत के मामले में तो अच्छी हो सकती है, लेकिन पुरानी कार के बाजार में लोग फीचर्स वाली गाड़ियां ज्यादा ढूंढते हैं. बिना AC (अगर बहुत ही बेसिक कार है) या बिना पावर विंडो वाली कार को बाद में बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. साथ ही, अगर आप बाद में बाहर से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, तो कार की ओरिजिनल वायरिंग के साथ छेड़छाड़ होने पर कंपनी की वारंटी खत्म होने का डर रहता है.

5. सेफ़्टी फीचर्स से समझौता?

पुराने समय में बेस मॉडल में सेफ़्टी फीचर्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब सरकार के कड़े नियमो के कारण Airbags, ABS, और EBD जैसे जरूरी सेफ़्टी फीचर्स बेस मॉडल में भी जरूरी है. हालांकि, बेस मॉडल में आपको ADAS या 360-डिग्री कैमरा जैसी एडवांस टेक नहीं मिलेगी. अगर आपके लिए बेसिक सेफ़्टी और इंजन की परफॉरमेंस मायने रखती है, तो बेस मॉडल एक फायदे की डील है. लेकिन अगर आप 'लक्जरी' और 'हाई-टेक' एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह आपको अधूरा लग सकता है.