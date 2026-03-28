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Hindi Newsऑटोमोबाइलमहज 6.8 लाख में लैंबोर्गिनी जैसी इलेक्ट्रिक कार! फुल चार्जिंग में चलती है 300 किलोमीटर

महज 6.8 लाख में लैंबोर्गिनी जैसी इलेक्ट्रिक कार! फुल चार्जिंग में चलती है 300 किलोमीटर

BYD Atto 1 Electric Car: देखने में ये कार हूबहू लैंबोर्गिनी ऊरुस जैसी नजर आती है, लेकिन असल में ये एक इलेक्ट्रिक कार है जिसे एक बार चार्ज करने के बाद आप अच्छी-खासी दूरी तक मजे से चला सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:34 AM IST
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लैंबोर्गिनी जैसे डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक कार. फोटो क्रेडिट: byd.com
लैंबोर्गिनी जैसे डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक कार. फोटो क्रेडिट: byd.com

BYD Atto 1 Electric Car: इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD ने हाल ही में अपनी सबसे किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक Atto 1 को शोकेस किया है. चीन और फिलीपींस जैसे देशों में 'सीगल' के नाम से मशहूर ये कार अब दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में एंट्री कर चुकी है. भारतीय ऑटो मार्केट में भी अब इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं. आपको बता दें कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो देखने में लैंबोर्गिनी ऊरुस जैसी नजर आती है. 

इंडोनेशिया में BYD Atto 1 को दो मेन वेरिएंट्स 'डायनेमिक' और 'प्रीमियम' में उपलब्ध है. इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 'प्रीमियम' मॉडल है, जिसमें कंपनी ने बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग, दी गई है. अपनी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स के कारण ये कार ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभरी है जो पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं.

(यह भी पढ़ें: CNG और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं ये बाइक, कीमत सुनकर तुरंत करवा लेंगे बुकिंग)

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रेंज और बैटरी परफॉरमेंस

परफॉरमेंस के मामले में Atto 1 काफी दमदार है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में 30 kWh की बैटरी मिलती है जो 300 किमी की रेंज देती है, जबकि प्रीमियम वेरिएंट में 38.88 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 380 किमी (NEDC) तक चल सकता है. खास बात यह है कि इसे 40 kW के DC फास्ट चार्जर से बहुत कम समय में चार्ज किया जा सकता है, जो शहरी इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है.

कॉम्पैक्ट डिजाइन 

डिजाइन की बात करें तो Atto 1 को BYD के आधुनिक e-Platform 3.0 पर तैयार किया गया है. इसकी लंबाई 3,925 mm है, जो इसे भीड़भाड़ वाले शहरों और तंग गलियों में चलाने के लिए बेहद आसान बनाती है. इसका आकार भारत में बिकने वाली टाटा टियागो EV और सिट्रोएन eC3 के लगभग बराबर है, जिससे यह एक परफेक्ट फैमिली हैचबैक की कैटेगरी में फिट बैठती है.

इंजन की पावर और ड्राइविंग मोड

इस कार के फ्रंट में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 74 bhp की पावर और 135 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. यह ताकत शहर के ट्रैफिक और रोजाना के ऑफिस आने-जाने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है. इसके अंदर का केबिन भी काफी प्रीमियम है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन और हाईटेक डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, जो बड़ी BYD कारों की याद दिलाता है.

(यह भी पढ़ें: मामूली समझकर फेंके नहीं चाबी के साथ लगा ये मेटल टैग: 99% लोग नहीं जानते इसका यूज)

कीमत और भारती में लॉन्च 

कीमत के मामले में इंडोनेशिया में इसकी शुरुआत 6.8 लाख (भारतीय करंसी के अनुसार) से होती है, जबकि टॉप मॉडल 8.2 लाख के आसपास है. भारत में अगर इसे असेंबल करके बेचा जाता है, तो यह टाटा टियागो EV और पंच EV के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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