डांस और जंप करती है BYD की फ्यूचरिस्टिक सुपर कार! 2.36 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

BYD yangwang U9: BYD एक चाइनीज कंपनी है जो कार बनाने का काम करती है, ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती है आज हम इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही इस कार में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इस कार को पुरी दुनिया में फेमस बना रही है कुछ लोग तो इस कार का मुकाबला lambo से कर रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि इस कार में दिए गए फीचर्स lambo की कारों से कई अधिक हैं

इंजन

BYD की yangwang u 9 के इंजन की बात करें तो इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो 1,287 hp और 1,680 Nm का टार्क जनरेट करने का काम करता है, साथ ही इस कार के स्पीड की बात करने तो 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में इस कार को 2.36 सेकंड का समय लगता है जो इस कार को दुनिया का सबसे तेज रफ्तार कार बनाने का काम करता है, साथ ही इसमें इसमें 80 kWh का LFP बैटरी पैक है जो 465 किमी की रेंज देने का काम करता है, अगर रेसिंग के लिए ये कार लेना चाहते हैं तो ये कार आपके लिए सबसे बेस्ट होगा,

डिजाइन

BYD YangWang U9 एक फ्यूचरिस्टिक सुपरकार है जिसका डिजाइन इटली की कारों से लिया गया हैं इसका लुक काफी दमदार और आकर्षक है साथ में इस सुपर कार को एय़रोडायनेमिक बनाया गया है जिससे इसकी रफ्तार कम नहीं होती है, इस कार में 20 इंच के अलॉय व्हील लगा है जो इस कार को और स्पोर्ट वाला लुक देने का काम करते हैं, साथ ही इस कार के हेडलाइट इसके दो गुना बढ़ा देती है

नाचने वाली कार

BYD YangWang U9 में कई फीचर्स ऐसे हैं जिसे आप देखकर आप हैरान हो सकते हैं, इस कार में DiSus-X suspension का इस्तेमाल किया गया है जो इस कार को जंपिंग, डांसिंग और क्रैब वॉक करने की क्षमता देता है, जो देखने में काफी कुल लगता है.

प्राइस

इस चाइनीज कार के भारतीय रुपयों में कीमत की बात करें तो ये लगभग 1.94 करोड़ रुपये होगा. अगर फ्यूचरिस्टिक सुपर कार लेना चाहते हैं तो ये कार आपके लिए बेस्ट होगा