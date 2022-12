Watch: पानी से चल सकती है बाइक? शक है तो यहां Video में देख लें 'सबूत'!

Bike Run On Water Instead Of Petrol: सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल पानी से नहीं चल सकती है. यह बात बिल्कुल सही है. लेकिन, यह बात भी सही है कि पानी का इस्तेमाल करके बाइक को जरूर चलाया जा सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं. चलिए, बताते हैं कि यह कैसे सही हैं. दरअसल, सिर्फ पानी ने बाइक को नहीं चलाया जा सकता है लेकिन पानी के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करके ऐसी गैस निकाली जा सकती है, जिससे बाइक के इंजन को स्टार किया जा सकेगा और फिर बाइक चल पाएगी. हालांकि, यह कोई टिकाऊ तरीका नहीं है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसा किया जा सकता है. इसके लिए काफी जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाकर बाइक का इंजन बिना पेट्रोल के स्टार्ट हो पाएगा.

एक यूट्यूब वीडियो में दिखाया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाने से जो केमिकल रिएक्शन होती है, उससे एसिटिलीन गैस निकलती है. एसिटिलीन गैस आग के संपर्क में आकर तेजी से जलती है. इसी का फायदा उठाते हुए बाइक के इंजन को स्टार्ट किया जा सकता है. वीडियो के होस्ट ने एक कूकर लिया और उसमें थोड़ा सा कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया. इसके साथ ही, कूकर में पानी डाला गया और उसे बंद कर दिया है. कूकर के ऊपर की ओर जहां से गैस निकलती है, वहां आईवी सेट लगाया गया. इसके बाद आईवी सेट के दूसरे छोर पर लगी निडिल को बाइक इंजन के एयर इनटेक पाइप में लगा दिया गया.

यह पूरा सेटअप लगाने के बाद बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की गई लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई. इसके बाद कूकर वाले पानी में कैल्शियम कार्बाइड की मात्रा बढ़ाई गई और फिर से बाइक को स्टार्ट किया गया. अब बाइक पहले की तुलना में आसानी से स्टार्ट हो गई. इसके बाद बाइक को चलाया गया तो बाइक धीरे-धीरे चलने भी लगी. लेकिन, बाइक के चलने में वो स्मूथनेस नहीं थी, जो पेट्रोल से चलने पर मिलती है. आप इसकी वीडियो नीचे देख सकते हैं लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि खुद से ऐसा कभी कुछ ट्राई न करें.

