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क्या कार का माइलेज खुद नहीं नापा जा सकता? जानें नितिन गडकरी के दावे का सच और माइलेज चेक करने का सबसे सही तरीका

देश में E20 पेट्रोल आने के बाद से कारों का माइलेज कम होने की चर्चा तेज है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि कोई भी गाड़ी मालिक खुद कार का माइलेज नहीं नाप सकता. आइए जानते हैं गडकरी के इस दावे का सच और माइलेज चेक करने का सबसे आसान तरीका.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:03 PM IST
क्या कार का माइलेज खुद नहीं नापा जा सकता? जानें नितिन गडकरी के दावे का सच और माइलेज चेक करने का सबसे सही तरीका

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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