सावधान! क्या चप्पल पहनकर कार चलाने पर कट सकता है चालान? जानें क्या कहता है असली ट्रैफिक नियम

Traffic Challan: सच्चाई ये है कि भारतीय ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है. Motor Vehicles Act में ऐसी कोई धारा नहीं है जो ड्राइवर को उसके फुटवियर के आधार पर चालान जारी करने की अनुमति देती हो.
Trending Photos
Traffic Challan: भारत में ड्राइवरों के बीच अक्सर यह बहस होती है कि क्या चप्पल या फ्लिप-फ्लॉप पहनकर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है. कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल होती हैं कि चप्पल पहनकर ड्राइविंग करने पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना वसूल रही है. इस भ्रम के कारण आम जनता में डर बना रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कैजुअल ड्राइविंग के दौरान चप्पल पहनना पसंद करते हैं. लेकिन हकीकत में, इस नियम को लेकर फैली अफवाहों और सच्चाई में बड़ा अंतर है.
क्या कहता है मोटर व्हीकल ऐक्ट
सच्चाई ये है कि भारतीय ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है. Motor Vehicles Act में ऐसी कोई धारा नहीं है जो ड्राइवर को उसके फुटवियर (footwear) के आधार पर चालान जारी करने की अनुमति देती हो. सितंबर 2019 में, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर क्लियर किया था कि चप्पल पहनकर ड्राइविंग करना दंडनीय अपराध नहीं है.
सुरक्षा के लिहाज से जूते क्यों हैं बेहतर?
नियम के अनुसार चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर रोक नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो जूते पहनकर ड्राइविंग करने की सलाह देते हैं. चप्पल या फ्लिप-फ्लॉप के मुकाबले जूते पैरों को पैडल पर बेहतर पकड़ और स्टेबिलिटी देते हैं. जूते पहनने से ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच पैर फिसलने का खतरा कम हो जाता है, जो किसी भी इमरजेंसी स्थिति में तुरंत रिएक्ट करने के लिए लिए बेहद जरूरी है.
चप्पल पहनकर ड्राइविंग के खतरे
चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये पैडल के नीचे दब सकती हैं या फिसल सकती हैं. कई बार ढीली चप्पलें एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच फंस जाती हैं, जिससे ड्राइवर का वाहन पर कंट्रोल कमजोर हो सकता है. खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा या तेज रफ्तार में, चप्पलें पैर को वह सपोर्ट नहीं दे पातीं जो एक मजबूत जूता देता है.