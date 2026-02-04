कार के केबिन से आती है बदबू तो क्या है दूर भगाने का तरीका? बिना खर्च में हो जाएगा काम

Car Tips and Tricks: कार के बंद केबिन में अक्सर नमी, खाने-पीने की चीजों या पसीने की वजह से ऐसी बदबू पैदा हो जाती है जो सफर का मजा खराब कर देती है. अगर आप बिना महंगे एयर फ्रेशनर या स्प्रे पर पैसे खर्च किए इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 5 आसान और मुफ्त घरेलू उपाय आपके बहुत काम आएंगे:

1. बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा (खाने वाला सोडा) सिर्फ किचन ही नहीं, बल्कि कार की सफाई के लिए भी जादुई काम करता है. यह बदबू को दबाने के बजाय उसे सोख लेता है. बस थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपनी कार के मैट और सीटों पर छिड़क दें और कुछ घंटों (या पूरी रात) के लिए छोड़ दें. अगले दिन इसे झाड़ दें या वैक्यूम कर लें; आपकी कार से पुरानी गंध पूरी तरह गायब हो जाएगी.

2. सफेद सिरका

अगर कार से आ रही बदबू काफी जिद्दी है, जैसे कि सिगरेट या फफूंद की गंध, तो सफेद सिरका इस्तेमाल करें. एक कटोरी में थोड़ा सा सिरका डालकर रात भर कार के अंदर रख दें. सिरका हवा में मौजूद गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. हालांकि, शुरुआत में सिरके की अपनी महक आएगी, लेकिन खिड़कियां खोलने के कुछ ही मिनटों में वह महक और पुरानी बदबू दोनों उड़ जाएंगी.

3. कॉफी ग्राउंड्स

कॉफी की महक किसे पसंद नहीं होती? यदि आप अपनी कार में एक ताज़ा खुशबू चाहते हैं, तो इस्तेमाल की हुई या ताजा कॉफी पाउडर को एक जालीदार कपड़े या पुरानी जुराब में बांधकर कार में कहीं लटका दें. कॉफी न केवल हवा को शुद्ध करती है, बल्कि यह नमी के कारण पैदा होने वाली 'मस्टी' गंध को भी खत्म करने की क्षमता रखती है.

4. न्यूज़पेपर

कई बार बदबू का कारण कार के फर्श पर जमी नमी होती है. अगर मैट गीले हैं, तो वहां पुराने अखबार बिछा दें. अखबार कागज की बनावट ऐसी होती है कि वह नमी और गंध दोनों को बड़ी तेजी से सोख लेता है. यह तरीका खासकर बरसात के मौसम में या सर्दियों के बाद होने वाली सीलन की गंध को दूर करने के लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ है.

5. धूप दिखाना और वेंटिलेशन

कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान मुफ्त की ताजी हवा होती है. अपनी कार को किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करे और उसके चारों दरवाजे और डिक्की को पूरी तरह खोल दे. संभव हो तो कार को एक-दो घंटे धूप में रखें. तेज धूप से बैक्टीरिया मर जाते हैं और क्रॉस-वेटिलेशन के जरिए केबिन की घुटन भरी हवा बाहर निकल जाती है. यह बिना एक भी रुपया खर्च किए कार को फ्रेश करने का सबसे बुनियादी तरीका है.