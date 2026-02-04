Advertisement
trendingNow13098125
Hindi Newsऑटोमोबाइलकार के केबिन से आती है बदबू तो क्या है दूर भगाने का तरीका? बिना खर्च में हो जाएगा काम

कार के केबिन से आती है बदबू तो क्या है दूर भगाने का तरीका? बिना खर्च में हो जाएगा काम

Car Tips and Tricks: कार के केबिन से अगर दुर्गंध आती है तो इससे आपको कार चलाने में काफी परेशानी हो सकती है, इतना ही नहीं इसमें बैठने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार के केबिन से आती है बदबू तो क्या है दूर भगाने का तरीका? बिना खर्च में हो जाएगा काम

Car Tips and Tricks: कार के बंद केबिन में अक्सर नमी, खाने-पीने की चीजों या पसीने की वजह से ऐसी बदबू पैदा हो जाती है जो सफर का मजा खराब कर देती है. अगर आप बिना महंगे एयर फ्रेशनर या स्प्रे पर पैसे खर्च किए इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 5 आसान और मुफ्त घरेलू उपाय आपके बहुत काम आएंगे:

1. बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा (खाने वाला सोडा) सिर्फ किचन ही नहीं, बल्कि कार की सफाई के लिए भी जादुई काम करता है. यह बदबू को दबाने के बजाय उसे सोख लेता है. बस थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपनी कार के मैट और सीटों पर छिड़क दें और कुछ घंटों (या पूरी रात) के लिए छोड़ दें. अगले दिन इसे झाड़ दें या वैक्यूम कर लें; आपकी कार से पुरानी गंध पूरी तरह गायब हो जाएगी.

2. सफेद सिरका 
अगर कार से आ रही बदबू काफी जिद्दी है, जैसे कि सिगरेट या फफूंद की गंध, तो सफेद सिरका इस्तेमाल करें. एक कटोरी में थोड़ा सा सिरका डालकर रात भर कार के अंदर रख दें. सिरका हवा में मौजूद गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. हालांकि, शुरुआत में सिरके की अपनी महक आएगी, लेकिन खिड़कियां खोलने के कुछ ही मिनटों में वह महक और पुरानी बदबू दोनों उड़ जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

3. कॉफी ग्राउंड्स 
कॉफी की महक किसे पसंद नहीं होती? यदि आप अपनी कार में एक ताज़ा खुशबू चाहते हैं, तो इस्तेमाल की हुई या ताजा कॉफी पाउडर को एक जालीदार कपड़े या पुरानी जुराब में बांधकर कार में कहीं लटका दें. कॉफी न केवल हवा को शुद्ध करती है, बल्कि यह नमी के कारण पैदा होने वाली 'मस्टी' गंध को भी खत्म करने की क्षमता रखती है.

4. न्यूज़पेपर 
कई बार बदबू का कारण कार के फर्श पर जमी नमी होती है. अगर मैट गीले हैं, तो वहां पुराने अखबार बिछा दें. अखबार कागज की बनावट ऐसी होती है कि वह नमी और गंध दोनों को बड़ी तेजी से सोख लेता है. यह तरीका खासकर बरसात के मौसम में या सर्दियों के बाद होने वाली सीलन की गंध को दूर करने के लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ है.

5. धूप दिखाना और वेंटिलेशन 
कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान मुफ्त की ताजी हवा होती है. अपनी कार को किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करे और उसके चारों दरवाजे और डिक्की को पूरी तरह खोल दे. संभव हो तो कार को एक-दो घंटे धूप में रखें. तेज धूप से बैक्टीरिया मर जाते हैं और क्रॉस-वेटिलेशन के जरिए केबिन की घुटन भरी हवा बाहर निकल जाती है. यह बिना एक भी रुपया खर्च किए कार को फ्रेश करने का सबसे बुनियादी तरीका है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car tips and tricks

Trending news

'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल