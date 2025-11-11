Delhi Blast: किसी से ऐसे ही ना खरीदें और बेचें पुरानी कार, पहले ये काम करना है जरूरी

Delhi Blast: दिल्ली में हुई कार ब्लास्ट की घटना ने पुरानी कारों की खरीद-बिक्री में सुरक्षा और सतर्कता की जरूरतों को कई गुना बढ़ा दिया है. अक्सर लोग जल्दबाजी में कागज़ात पूरे किए बिना ही लेन-देन कर लेते हैं, जो न केवल कानूनी झंझटों को जन्म देता है, बल्कि अगर वाहन का इस्तेमाल किसी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि में होता है, तो मौजूदा या पूर्व मालिक दोनों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकता है. ऐसे में, विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'अनजान' व्यक्ति से वाहन खरीदने या उसे सौंपने से पहले कुछ अनिवार्य कदम उठाना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है.

डॉक्युमेंटेशन

पुरानी कार खरीदने का निर्णय लेने से पहले, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण की जाँच. खरीदार को कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की बारीकी से जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता ही उसका वास्तविक मालिक है. RC पर छपे चेसिस नंबर (Chassis Number) और इंजन नंबर (Engine Number) का मिलान कार पर अंकित नंबरों से करना अनिवार्य है. इसके साथ ही, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट और बीमा पॉलिसी की वैधता की जाँच होनी चाहिए. यदि कार लोन पर ली गई थी, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी से लिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी देखना ज़रूरी है, जो साबित करता है कि अब कार पर कोई वित्तीय देनदारी नहीं है. किसी भी दस्तावेज में अस्पष्टता या विसंगति पाए जाने पर आगे लेन-देन न करना ही बुद्धिमानी है.

फिटनेस चेकअप

सुरक्षा के लिहाज़ से दूसरा सबसे अहम कदम है वाहन की शारीरिक और तकनीकी फिटनेस की गहन जाँच. केवल बाहरी दिखावट पर भरोसा न करें. कार को किसी विश्वसनीय और अनुभवी मैकेनिक से पूरी तरह चेक करवाएं. ब्लास्ट जैसी घटनाओं के संदर्भ में, मैकेनिक को विशेष रूप से कार के अंदरूनी हिस्सों, जैसे डैशबोर्ड के नीचे, सीटों के नीचे, और बूट स्पेस में असामान्य या अतिरिक्त वायरिंग या संदिग्ध बदलावों की जाँच करनी चाहिए. इंजन बे और ईंधन टैंक के आस-पास किसी भी छेड़छाड़ या लीकेज की जाँच करना ज़रूरी है, क्योंकि अनधिकृत बदलावों का इस्तेमाल विस्फोटक उपकरण लगाने या आगजनी की साज़िश में किया जा सकता है. मैकेनिक की संतुष्टि के बिना कभी भी कार का अधिग्रहण न करें.

ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप

विक्रेताओं के लिए, सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती ओनरशिप का तुरंत ट्रांसफर (Immediate Transfer of Ownership) सुनिश्चित करना है. कार बेचने के बाद, विक्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदार बिना किसी देरी के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर RC को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाए. जब तक यह ट्रांसफर पूरा नहीं हो जाता, तब तक कानून की नजर में वाहन की जिम्मेदारी पूर्व मालिक पर बनी रहती है. अगर ट्रांसफर में देरी होती है और इस दौरान कार का इस्तेमाल किसी अपराध (जैसे दिल्ली ब्लास्ट की तरह) या दुर्घटना में होता है, तो पुलिस पूछताछ और कानूनी कार्यवाही के घेरे में विक्रेता भी आ सकता है. इसलिए, बेचने के तुरंत बाद RTO में ट्रांसफर के लिए आवेदन जमा करने का प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखें और फॉलो-अप करते रहें.

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, पुरानी कार का लेन-देन सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी और सुरक्षा जिम्मेदारी भी है. दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं ने हमें यह सबक दिया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए सतर्क रहना ज़रूरी है. इसलिए, किसी भी लेन-देन से पहले खरीदार और विक्रेता दोनों को एक-दूसरे की पहचान और पते का सर्टिफिकेशन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन-देन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो. दस्तावेज़ों की पूरी जाँच, मैकेनिक से फिटनेस की पुष्टि, और ओनरशिप का तुरंत ट्रांसफर , ये तीन स्तंभ हैं जो पुरानी कार के लेन-देन को सुरक्षित और कानूनी बनाते हैं. इन अनिवार्य कदमों का पालन करके ही हम किसी भी अप्रिय घटना या कानूनी खतरे से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.