Brake Fail: अचानक काम करना बंद कर दें कार के ब्रेक्स तो ऐसे रोकें कार, जोरदार हैं ये सर्वाइवल ट्रिक्स

Car Tips: कार में अचानक ब्रेक फेल होने की स्थिति बेहद ही भयावह हो सकती है. ऐसी स्थिति में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. हालांकि आप इस स्थिति से खुद को निकाल सकते हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे दमदार सर्वाइवल ट्रिक्स लेकर आए हैं जो कार का ब्रेक फेल होने की स्थिति में सुरक्षित तरीके से इसे रोकने में मदद करते हैं. हर कार ड्राइवर को ये ट्रिक्स पता होने चाहिए.

शांत रहें: सबसे पहले, घबराने से बचें. आपकी सोचने-समझने की क्षमता बेहद ही जरूरी होती है, इसलिए से पहले खुद को शांत रखें.

फुट ऑफ द एक्सेलेरेटर: सबसे पहले कार का एक्सेलेरेटर छोड़ें ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो सके. इससे कार की स्पीड धीरे-धीरे कम होने लगती है.

हैंडब्रेक का इस्तेमाल: धीरे-धीरे हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे धीरे से खींचें, अचानक खींचने पर कार स्किड (फिसल) सकती है और कार पर आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है.

लो गियर में शिफ्ट करें: अगर आपकी कार मैनुअल है, तो गियर को धीरे-धीरे लो गियर (पहला या दूसरा गियर) में शिफ्ट करें. ऑटोमैटिक कार में, आप शिफ्टर को “L” या “1” पर रख सकते हैं. इससे इंजन ब्रेकिंग से कार की गति धीमी होगी.

सुरक्षित रास्ता चुनें: यदि संभव हो, तो कार को ऐसे रास्ते पर मोड़ें जहां पर ट्रैफिक सबसे कम होता है, जैसे कि साइड रोड, सर्विस रोड, या खुली जगह.

हॉर्न और हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें: अन्य ड्राइवरों को अपनी स्थिति के बारे में बताते रहें. हॉर्न बजाएं और हेडलाइट्स को फ्लैश करें ताकि वे आपके पास न आएं.

सुरक्षित जगह पर कार को रोकें: जैसे ही आपकी स्पीड कम हो जाए, किसी सुरक्षित स्थान (जैसे कि सड़क के किनारे या खुले मैदान) में कार को रोकने का प्रयास करें. घास या मिट्टी पर गाड़ी चलाने से घर्षण बढ़ता है और कार धीमी होती है.

सावधानी से रोड के किनारे का सहारा लें: अगर कोई ढलान या सड़क किनारे का हिस्सा हो, तो वहां पर गाड़ी चलाने का प्रयास करें ताकि एक्स्ट्रा फ्रिक्शन से गाड़ी धीमी हो सके.

इंजन बंद ना करें: जब तक आप पूरी तरह से रुकने की स्थिति में न आ जाए, तब तक इंजन बंद न करें, क्योंकि इससे स्टीयरिंग लॉक हो सकता है और आप कार का नियंत्रण खो देंगे.