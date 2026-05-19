पेट्रोल-डीजल की महंगाई तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है ...गाड़ियों की माइलेज के साथ बड़ा खेल करने जा रही सरकार, EV वालों का बचना भी मुश्किल

भारत में कार खरीदने वालों को आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है. अगले कुछ सालों में नई कारें पहले से ज्यादा महंगी हो सकती हैं और उनके माइलेज के आंकड़े भी कम दिखाई दे सकते हैं. खास बात यह है कि ऐसा कार के इंजन या बैटरी बदले बिना भी हो सकता है. दरअसल, भारत सरकार 1 अप्रैल 2027 से कारों के लिए नए ग्लोबल टेस्टिंग सिस्टम और सख्त फ्यूल एफिशिएंसी नियम लागू करने की तैयारी कर रही है. इसका असर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सभी पर देखने को मिल सकता है.

क्या बदलने वाला है 2027 से?

फिलहाल भारत में कारों का माइलेज मापने के लिए Modified Indian Driving Cycle यानी MIDC सिस्टम इस्तेमाल होता है. लेकिन 2027 से इसकी जगह नया ग्लोबल सिस्टम WLTP लागू किया जा सकता है. WLTP यानी Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure एक ज्यादा सख्त और रियल-वर्ल्ड बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम माना जाता है.

इस नए सिस्टम में कारों को ज्यादा स्पीड, तेज एक्सेलरेशन और असली सड़क जैसी परिस्थितियों में टेस्ट किया जाएगा. यही वजह है कि जो कार अभी 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखाती है, वह नए टेस्ट में करीब 21-22 KMPL तक दिखाई दे सकती है. इसी तरह 500 किलोमीटर रेंज वाली EV की सर्टिफाइड रेंज घटकर लगभग 430 से 450 किलोमीटर तक हो सकती है.

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CAFE III नियम क्यों बढ़ाएंगे दबाव?

सरकार सिर्फ टेस्टिंग सिस्टम ही नहीं बदल रही, बल्कि Corporate Average Fuel Efficiency यानी CAFE III नियम भी सख्त करने जा रही है. इन नियमों का मकसद कार कंपनियों के पूरे फ्लीट से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है. आसान भाषा में समझें तो कंपनियों को अब ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां बनानी होंगी. लेकिन WLTP टेस्टिंग सिस्टम में माइलेज और उत्सर्जन के आंकड़े ज्यादा सख्ती से मापे जाएंगे. यानी कंपनियों के लिए नियमों को पूरा करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा.

छोटी कारों से लेकर SUV तक सब होंगी प्रभावित

इन नए नियमों का असर अलग-अलग सेगमेंट की गाड़ियों पर अलग तरीके से पड़ेगा. एंट्री-लेवल छोटी कारों जैसे Alto और Kwid में नए इंजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, बेहतर सेंसर और हाई-प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर लगाने पड़ सकते हैं. इससे उनकी कीमत में 30,000 से 50,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है.

प्रीमियम हैचबैक जैसे Baleno और i20 में नए एग्जॉस्ट सिस्टम, गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर और माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़नी पड़ सकती है. इससे लागत 40,000 से 60,000 रुपये तक बढ़ सकती है. सबकॉम्पैक्ट SUVs जैसे Brezza, Nexon, Venue और Punch में एयरोडायनामिक अपग्रेड, एक्टिव ग्रिल शटर और हाइब्रिड सिस्टम जोड़े जा सकते हैं. इससे कीमतें 50,000 से 80,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं.

बड़ी SUVs और MPVs होंगी सबसे ज्यादा महंगी

Creta, Seltos, Grand Vitara और Hyryder जैसी कॉम्पैक्ट SUVs में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम और एडवांस ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ सकती है. वहीं XUV700, Safari, Scorpio-N और Innova Hycross जैसी बड़ी SUVs और MPVs पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है.

इन गाड़ियों में हल्के मटेरियल, एडवांस एग्जॉस्ट सिस्टम, लो-रोलिंग रेसिस्टेंस टायर्स और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे इन गाड़ियों की कीमत 1.2 लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ सकती है.

ग्राहकों को क्या फर्क पड़ेगा?

नई टेस्टिंग पद्धति का सबसे बड़ा असर ग्राहकों को माइलेज और EV रेंज के आंकड़ों में दिखाई देगा. हालांकि असल में कार की एफिशिएंसी कम नहीं होगी, लेकिन टेस्ट अब ज्यादा वास्तविक परिस्थितियों में होगा. इसका फायदा यह होगा कि कंपनी द्वारा बताए गए माइलेज और असली सड़क पर मिलने वाले माइलेज में अंतर कम हो जाएगा. लेकिन दूसरी तरफ, कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर ही आएगा और कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं.

भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती

भारतीय ऑटो कंपनियां जैसे Maruti Suzuki, Tata Motors और Mahindra & Mahindra पहले से ही नए नियमों के हिसाब से अपनी गाड़ियों को तैयार करने में जुटी हुई हैं. वहीं Mercedes-Benz, BMW और Audi जैसी कंपनियों को थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि उनके कई मॉडल पहले से WLTP सर्टिफाइड हैं. आने वाले 11 महीनों में ऑटो इंडस्ट्री के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अब देखना होगा कि कंपनियां ग्राहकों को बेहतर माइलेज, कम प्रदूषण और कम कीमत के बीच संतुलन कैसे बनाकर देती हैं.