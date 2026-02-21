कार इंटीरियर की छोटी सी गलती खराब कर देगी फेफड़े, आप भी तो अनजाने में नहीं कर रहे लापरवाही?

Car Tips and Tricks: अगर आप एक कार ओनर हैं तो आपने भी बैड ओडर की समस्या का सामना जरूर किया होगा, खास तौर पर सर्दियों और उमस भरे मौसम में, और इसे दूर करने के लिए ज्यादातर लोग कार परफ्यूम, फ्रेगरेंस और ह्यूमिडीफायर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं और आपको मेजर ब्रीदिंग इशूज भी हो सकते हैं. अगर आप अबतक इस बारे में अनजान हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन सी गलतियां कार के इंटीरियर में नहीं करनी हैं.

सस्ते परफ्यूम और फ्रेगरेंस

कार के इंटीरियर से आने वाली बदबू को कम करने में परफ्यूम और फ्रेगरेंस अच्छा काम करते हैं और आपको ड्राइविंग के दौरान फ्रेशनेस का एहसास होता है, लेकिन लापरवाही के साथ इन प्रोडक्ट्स को खरीदने का नतीजा आपको हेल्थ खराब करके चुकाना पड़ सकता है. दरअसल मार्केट में सस्ते परफ्यूम और फ्रेगरेंस की भरमार हैं जो आपको 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बड़े आराम से ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाते हैं. हालांकि कीमत कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं. ऐसे सस्ते परफ्यूम और फ्रेगरेंस में भर-भरकर केमिकल्स होते हैं जो और इनका लॉंग टर्म एक्सपोजर आपके फेफड़ों के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में आपको करना ये है कि ऐसे प्रोडक्ट सिर्फ बड़े ब्रैंड्स के ही खरीदने हैं साथ ही में इनका रिव्यू भी चेक करना है जिससे आपको पता चल सके कि ये आपकी हेल्थ के लिए सेफ हैं या नहीं. हमेशा नेचुरल परफ्यूम और फ्रेगरेंस का ही इस्तेमाल करें और इन्हें कुछ महीनों में बदल दें.

लोकल डीह्यूमिडीफायर

डीह्यूमिडीफायर भी कार ओडर को कम करने में अहम भूमिका अदा करते हैं. इनमें आप सेंट या फ्रेगरेंस डाल सकते हैं और फिर ये आपकी कार को महका देते हैं. इन्हें खरीदते समय आपको ये चेक करना जरूरी है कि पहले तो ये अच्छी क्वालिटी के हों साथ ही इनमें पड़ने वाले सेंट या फ्रेगरेंस हमेशा अच्छी कंपनी के हों, सिर्फ कीमत देखकर ही इन्हें नहीं खरीदना चाहिए. नेचुरल सेंट या फ्रेगरेंस इनके सेंट या फ्रेगरेंस की जगह आप नेचुरल एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो सांस के जरिए आपके फेफड़ों में जाकर इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं.

ऐसे भी कम कर सकते हैं कार ओडर

अगर आपकी कार में लगातार कार ओडर की समस्या बनी रहती है तो आपको हर हफ्ते एल्कोहल बेस्ड कार क्लीनर से इंटीरियर की सफाई करनी चाहिए जिससे जर्म और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और कार के केबिन में फ्रेशनेस बनी रहती है. इसके अलावा आपको कार के अंदर खाने पीने की चीजें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से कार में दुर्गंध बढ़ सकती है. इसके अलावा कार चलाने से पहले इसके डोर ओपन छोड़ देने चाहिए जिससे बैड ओडर निकल जाती है. आप चाहें जो कार फ्रेशनर स्प्रे डालकर कार के डोर कुछ समय के लिए ओपन कर दें इससे आपको कार ओडर से निपटने में मदद मिलती है.