इन कार कंपनियों का वेटिंग पीरियड है सबसे ज्यादा, महीनों का करना पड़ता है इंतज़ार!

Car Companies Waiting Periods: महिंद्रा की कई एसयूवी भारतीय ग्राहकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी में काफी समय लग रहा है. खास तौर पर, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N) का वेटिंग पीरियड कुछ शहरों में सबसे ज्यादा हो सकता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:05 AM IST
Car Companies Waiting Periods: भारतीय कार बाज़ार में कुछ कार मॉडल ऐसे हैं जिनकी डिमांड इतनी जोरदार है कि इन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों को महीनों का इंतज़ार करना पड़ रहा है. इस लिस्ट में महिंद्रा (Mahindra) सबसे आगे है, क्योंकि इस कंपनी की कुछ पॉपुलर एसयूवी (SUV) का वेटिंग पीरियड काफी लंबा है. इतना ही नहीं इस लिस्ट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और किआ (Kia) जैसे ब्रांड भी शामिल हैं जो भारी डिमांड की वजह से लंबा वेटिंग पीरियड देते हैं. यह वेटिंग पीरियड कई बार सप्लाई चेन की परेशानियों की वजह से, खास तौर पर सेमीकंडक्टर की कमी, और कुछ मॉडलों की ज्यादा डिमांड की वजह से बढ़ता है.  

महिंद्रा की एसयूवी पर सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड
महिंद्रा की कई एसयूवी भारतीय ग्राहकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी में काफी समय लग रहा है. खास तौर पर, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N) का वेटिंग पीरियड कुछ शहरों में सबसे ज्यादा हो सकता है, जबकि इसकी अन्य पावरफुल एसयूवी जैसे एक्सयूवी700 (XUV700) पर भी ग्राहकों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है. हालांकि, कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है ताकि ग्राहकों को जल्द से जल्द उनकी पसंदीदा गाड़ी मिल सके.

पॉपुलर मॉडल्स में भी लंबा वेटिंग टाइम
महिंद्रा के अलावा, अन्य प्रमुख कार निर्माता कंपनियों के कुछ चुनिंदा मॉडलों पर भी लंबा वेटिंग पीरियड देखने को मिल रहा है. जैसे किआ कैरेंस (Kia Carens) जैसी एमपीवी (MPV) और हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी के कुछ वेरिएंट पर भी 2 से 4 महीने तक का एवरेज वेटिंग पीरियड चल रहा है. यहां तक कि सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में मारुति ब्रेज़ा (Maruti Brezza) और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ (Mahindra XUV 3XO) जैसी गाड़ियों के लिए भी कुछ ग्राहक को 3 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है. 

क्या है इस देरी का असली कारण?
इस लंबे वेटिंग पीरियड के कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है हाई डिमांड साथ ही सप्लाई चेन में दिक्कतें. COVID-19 आने के बाद ग्लोबल लेवल पर सेमीकंडक्टर चिप की कमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या बन गई है. इसके अलावा, जिन मॉडलों में नए और एडवांस फीचर्स होते हैं, उन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों के बीच काफी क्रेज है जिससे उनकी डिमांड अचानक बढ़ जाती है और प्रोडक्शन उस स्पीड से नहीं हो पाता है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Delivery Delay

