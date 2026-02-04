नहीं होगा कारों का क्रैश टेस्ट! डसॉल्ट सिस्टम्स से पता चल जाएगी कितनी मजबूत है गाड़ी

Car Crash Test: आने समय में कार सेफ्टी को चेक करने के लिए गाड़ियों को दीवारों से टकराना जरूरी नहीं रह जाएगा, दरअसल डसॉल्ट सिस्टम्स (Dassault Systemes) की मदद से अब 'वर्चुअल सेफ्टी सिमुलेशन' के जरिए यह काम आसान कर रहा है. इसमें 'डिजिटल ट्विन' तकनीक का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर ही एक्सीडेंट की स्थिति बना दी जाएगी. इससे न केवल कार के मटीरियल की मजबूती का पता चलता है, बल्कि हादसे के समय इंसान के शरीर पर कितना दबाव पड़ेगा ये भी सटीक तरीके से पता लगाया जा सकता है.

खर्चीले क्रैश टेस्ट से छुटकारा

जानकारी के अनुसार रियल लाइफ क्रैश टेस्ट काफी महंगे होते हैं, ऐसे में किसी नए ब्रांड के लिए ये टेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वहीं पर डसॉल्ट सिस्टम्स का खर्च काफी कम होता है जिसे कोई भी छोटा ब्रांड बड़े आराम से करवा सकता है. डसॉल्ट की तकनीक बिना किसी फिजिकल डैमेज के ही ये पूरे टेस्ट कर लेती है.

ग्लोबल स्टैंडर्ड में वर्चुअल टेस्टिंग की एंट्री

सिर्फ तकनीक बनाना ही काफी नहीं है, इसे सरकारी मंजूरी भी चाहिए. डसॉल्ट सिस्टम्स इस दिशा में अमेरिकी नियामक NHTSA के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वर्चुअल टेस्टिग को 'रोड-वर्थीनेस' के आधिकारिक प्रमाण के तौर पर शामिल किया जा सके. आने वाले समय में गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग के लिए फिजिकल टेस्ट केवल एक अंतिम औपचारिकता मात्र रह जाएंगे, जबकि मुख्य टेस्टिंग कंप्यूटर लैब में ही होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑटो सेक्टर के लिए 'गेम-चेंजर'

भारत में Bharat NCAP (BNCAP) के आने से सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है. टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े दिग्गजों के बाद अब छोटे स्टार्टअप्स की बारी है. डसॉल्ट की यह तकनीक भारतीय कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड की कारें कम खर्च में विकसित करने की ताकत देगी. इससे न केवल भारत एक 'सेफ ऑटो हब' बनेगा, बल्कि आम ग्राहकों को भी किफायती दामों में वर्ल्ड-क्लास सुरक्षित कारें मिल सकेगी.

क्या आप चाहेंगे कि मैं डसॉल्ट सिस्टम्स के 'डिजिटल ट्विन' कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ विजुअल या इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करूँ जिससे आप इसे बेहतर समझ सकें?