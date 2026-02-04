Advertisement
trendingNow13097424
Hindi Newsऑटोमोबाइलनहीं होगा कारों का क्रैश टेस्ट! डसॉल्ट सिस्टम्स से पता चल जाएगी कितनी मजबूत है गाड़ी

नहीं होगा कारों का क्रैश टेस्ट! डसॉल्ट सिस्टम्स से पता चल जाएगी कितनी मजबूत है गाड़ी

Car Crash Test: कारों की मजबूती पता करने के लिए इसे क्रैश किया जाता है लेकिन फ्यूचर में शायद इन टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट आ गया है जो इस जरूरत को खत्म कर देगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं होगा कारों का क्रैश टेस्ट! डसॉल्ट सिस्टम्स से पता चल जाएगी कितनी मजबूत है गाड़ी

Car Crash Test: आने समय में कार सेफ्टी को चेक करने के लिए गाड़ियों को दीवारों से टकराना जरूरी नहीं रह जाएगा, दरअसल डसॉल्ट सिस्टम्स (Dassault Systemes) की मदद से अब 'वर्चुअल सेफ्टी सिमुलेशन' के जरिए यह काम आसान कर रहा है. इसमें 'डिजिटल ट्विन' तकनीक का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर ही एक्सीडेंट की स्थिति बना दी जाएगी. इससे न केवल कार के मटीरियल की मजबूती का पता चलता है, बल्कि हादसे के समय इंसान के शरीर पर कितना दबाव पड़ेगा ये भी सटीक तरीके से पता लगाया जा सकता है. 

खर्चीले क्रैश टेस्ट से छुटकारा 
जानकारी के अनुसार रियल लाइफ क्रैश टेस्ट काफी महंगे होते हैं, ऐसे में किसी नए ब्रांड के लिए ये टेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वहीं पर डसॉल्ट सिस्टम्स का खर्च काफी कम होता है जिसे कोई भी छोटा ब्रांड बड़े आराम से करवा सकता है. डसॉल्ट की तकनीक बिना किसी फिजिकल डैमेज के ही ये पूरे टेस्ट कर लेती है. 

ग्लोबल स्टैंडर्ड में वर्चुअल टेस्टिंग की एंट्री
सिर्फ तकनीक बनाना ही काफी नहीं है, इसे सरकारी मंजूरी भी चाहिए. डसॉल्ट सिस्टम्स इस दिशा में अमेरिकी नियामक NHTSA के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वर्चुअल टेस्टिग को 'रोड-वर्थीनेस' के आधिकारिक प्रमाण के तौर पर शामिल किया जा सके. आने वाले समय में गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग के लिए फिजिकल टेस्ट केवल एक अंतिम औपचारिकता  मात्र रह जाएंगे, जबकि मुख्य टेस्टिंग कंप्यूटर लैब में ही होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑटो सेक्टर के लिए 'गेम-चेंजर'
भारत में Bharat NCAP (BNCAP) के आने से सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है. टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े दिग्गजों के बाद अब छोटे स्टार्टअप्स की बारी है. डसॉल्ट की यह तकनीक भारतीय कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड की कारें कम खर्च में विकसित करने की ताकत देगी. इससे न केवल भारत एक 'सेफ ऑटो हब' बनेगा, बल्कि आम ग्राहकों को भी किफायती दामों में वर्ल्ड-क्लास सुरक्षित कारें मिल सकेगी.

क्या आप चाहेंगे कि मैं डसॉल्ट सिस्टम्स के 'डिजिटल ट्विन' कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ विजुअल या इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करूँ जिससे आप इसे बेहतर समझ सकें?

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car crash test

Trending news

ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार