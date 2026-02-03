Advertisement
trendingNow13096934
Hindi Newsऑटोमोबाइलकार का डेंट निकालने के लिए ना करें खौलते पानी का इस्तेमाल, करवा लेंगे तगड़ा नुकसान

कार का डेंट निकालने के लिए ना करें खौलते पानी का इस्तेमाल, करवा लेंगे तगड़ा नुकसान

Car Tips and Tricks: हाइटेक कारों के पेंट पर एक 'क्लियर कोट' की परत होती है जो इसे चमक और सुरक्षा प्रदान करती है. जब आप डेंट वाले हिस्से पर उबलता हुआ गर्म पानी डालते हैं, तो अत्यधिक तापमान के कारण पेंट की यह ऊपरी परत खराब हो सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार का डेंट निकालने के लिए ना करें खौलते पानी का इस्तेमाल, करवा लेंगे तगड़ा नुकसान

Car Tips and Tricks: इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कार के डेंट पर गर्म पानी डालकर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. सुनने में यह एक "जादुई हैक" लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह आपकी कार को और भी ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है. आइए जानते हैं कि डेंट निकालने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना जोखिम भरा क्यों है:

1. कार की पेंट फिनिश को पहुंच सकता है नुकसान
हाइटेक कारों के पेंट पर एक 'क्लियर कोट' की परत होती है जो इसे चमक और सुरक्षा प्रदान करती है. जब आप डेंट वाले हिस्से पर उबलता हुआ गर्म पानी डालते हैं, तो अत्यधिक तापमान के कारण पेंट की यह ऊपरी परत खराब हो सकती है. इससे पेंट का रंग फीका पड़ सकता है या उसमें दरारें आ सकती हैं, जिससे कार की चमक हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.

2. प्लास्टिक पार्ट्स के पिघलने का खतरा
आजकल कारों के बंपर और कई बॉडी पार्ट्स फाइबर या हाई-क्वालिटी प्लास्टिक के बने होते हैं. उबलता हुआ पानी इन हिस्सों को जरूरत से ज्यादा नरम बना देता है. डेंट को बाहर खींचने की कोशिश में प्लास्टिक का आकार स्थायी रूप से बिगड़ सकता है या वह इतना ढीला हो सकता है कि अपनी फिटिंग ही छोड़ दे. ऐसे में छोटा सा डेंट ठीक करने के चक्कर में आपको पूरा बंपर बदलने की नौबत आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग पर असर
नई पीढ़ी की कारों के बंपर और बॉडी पैनल के पीछे पार्किंग सेसर, कैमरे और कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होती है. जब आप कार के किसी हिस्से पर पानी डालते हैं, तो वह अंदरूनी हिस्सों में रिस सकता है. उबलता हुआ पानी सेंसर के संवेदनशील सर्किट को तुरंत खराब कर सकता है, जिससे आपकी कार के सुरक्षा फीचर्स काम करना बंद कर सकते हैं और आपको हजारों का खर्चा उठाना पड़ सकता है.

4. जंग लगने की बढ़ती संभावना
अगर आपकी कार का डेंट किसी लोहे या मेटल वाले हिस्से पर है और वहाँ पेंट थोड़ा भी छिला हुआ है, तो गर्म पानी उस दरार के अंदर जाकर धातु के सीधे संपर्क में आता है. धातु पर अत्यधिक तापमान और नमी का मेल 'ऑक्सीडेशन' की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे उस हिस्से में बहुत जल्दी जंग (Rust) लगनी शुरू हो जाती है. यह जंग धीरे-धीरे पूरी बॉडी को खोखला कर सकती है.

5. प्रोफेशनल 'डेंट पुलिंग' ही है सही ऑप्शन 
हकीकत यह है कि गर्म पानी केवल बहुत ही मामूली और लचीले प्लास्टिक बंपर पर कभी-कभी काम करता है, लेकिन वह भी जोखिम भरा है. बॉडी पैनल के डेंट निकालने के लिए प्रोफेशनल मैकेनिक 'PDR' (Paintless Dent Repair) तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो विशेष औजारों से बिना पेट खराब किए डेंट ठीक कर देते है. सस्ते घरेलू नुस्खों के बजाय किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना ही पैसे और कार दोनों की सुरक्षा के लिए बेहतर है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car tips and tricks

Trending news

Parliament Budget Session live: बजट सत्र के छठे दिन भी हंगामे के आसार, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: बजट सत्र के छठे दिन भी हंगामे के आसार, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
कूकी राजी नहीं? भाजपा ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी
manipur news
कूकी राजी नहीं? भाजपा ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री