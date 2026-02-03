कार का डेंट निकालने के लिए ना करें खौलते पानी का इस्तेमाल, करवा लेंगे तगड़ा नुकसान

Car Tips and Tricks: इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कार के डेंट पर गर्म पानी डालकर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. सुनने में यह एक "जादुई हैक" लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह आपकी कार को और भी ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है. आइए जानते हैं कि डेंट निकालने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना जोखिम भरा क्यों है:

1. कार की पेंट फिनिश को पहुंच सकता है नुकसान

हाइटेक कारों के पेंट पर एक 'क्लियर कोट' की परत होती है जो इसे चमक और सुरक्षा प्रदान करती है. जब आप डेंट वाले हिस्से पर उबलता हुआ गर्म पानी डालते हैं, तो अत्यधिक तापमान के कारण पेंट की यह ऊपरी परत खराब हो सकती है. इससे पेंट का रंग फीका पड़ सकता है या उसमें दरारें आ सकती हैं, जिससे कार की चमक हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.

2. प्लास्टिक पार्ट्स के पिघलने का खतरा

आजकल कारों के बंपर और कई बॉडी पार्ट्स फाइबर या हाई-क्वालिटी प्लास्टिक के बने होते हैं. उबलता हुआ पानी इन हिस्सों को जरूरत से ज्यादा नरम बना देता है. डेंट को बाहर खींचने की कोशिश में प्लास्टिक का आकार स्थायी रूप से बिगड़ सकता है या वह इतना ढीला हो सकता है कि अपनी फिटिंग ही छोड़ दे. ऐसे में छोटा सा डेंट ठीक करने के चक्कर में आपको पूरा बंपर बदलने की नौबत आ सकती है.

3. सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग पर असर

नई पीढ़ी की कारों के बंपर और बॉडी पैनल के पीछे पार्किंग सेसर, कैमरे और कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होती है. जब आप कार के किसी हिस्से पर पानी डालते हैं, तो वह अंदरूनी हिस्सों में रिस सकता है. उबलता हुआ पानी सेंसर के संवेदनशील सर्किट को तुरंत खराब कर सकता है, जिससे आपकी कार के सुरक्षा फीचर्स काम करना बंद कर सकते हैं और आपको हजारों का खर्चा उठाना पड़ सकता है.

4. जंग लगने की बढ़ती संभावना

अगर आपकी कार का डेंट किसी लोहे या मेटल वाले हिस्से पर है और वहाँ पेंट थोड़ा भी छिला हुआ है, तो गर्म पानी उस दरार के अंदर जाकर धातु के सीधे संपर्क में आता है. धातु पर अत्यधिक तापमान और नमी का मेल 'ऑक्सीडेशन' की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे उस हिस्से में बहुत जल्दी जंग (Rust) लगनी शुरू हो जाती है. यह जंग धीरे-धीरे पूरी बॉडी को खोखला कर सकती है.

5. प्रोफेशनल 'डेंट पुलिंग' ही है सही ऑप्शन

हकीकत यह है कि गर्म पानी केवल बहुत ही मामूली और लचीले प्लास्टिक बंपर पर कभी-कभी काम करता है, लेकिन वह भी जोखिम भरा है. बॉडी पैनल के डेंट निकालने के लिए प्रोफेशनल मैकेनिक 'PDR' (Paintless Dent Repair) तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो विशेष औजारों से बिना पेट खराब किए डेंट ठीक कर देते है. सस्ते घरेलू नुस्खों के बजाय किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना ही पैसे और कार दोनों की सुरक्षा के लिए बेहतर है.