रात को कंबल ओढ़ कर कार में सोया शख्स, अगले दिन गाड़ी से निकली डेड बॉडी!

Car Tips and Tricks: कार का शीशा तोड़कर जब शख्स को बाहर निकाला गया, तो वह बेसुध थे, और जब उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:11 PM IST
Car Tips and Tricks: नैनीताल में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने हर कार ड्राइवर को सोंचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल यहां एक कार से एक शख्स की डेड बॉडी मिली है. कार पूरी तरह से पैक्ड थी और शख्स ने रात को ठंड से बचने के लिए इसमें कोयले की अंगीठी रखी हुई थी. शख्स उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला मनीष गंधार (टैक्सी चालक) है. ठंड से बचने के लिए उन्होंने नैनीताल की सूखाताल पार्किंग में अपनी टैक्सी खड़ी की थी और उसमें अंगीठी रख ली थी. 

पार्किंग कर्मियों ने दी पुलिस को जानकारी
सूचना अगले दिन यानी दोपहर तक जब वाहन में कोई हलचल नहीं हुई और चालक बाहर नहीं निकला, तो पार्किंग कर्मियों को शक हुआ. उन्होंने इस बात की जानकारी लोकल पुलिस को दी जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस टीम ने चालक को जगाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं हुई जिसके बाद पुलिस को कार का शीशा तोड़ दिया और इसके बाद शख्स की बॉडी को बाहर निकाला गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत
कार का शीशा तोड़कर जब शख्स को बाहर निकाला गया, तो वह बेसुध थे, और जब उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ठंड से बचने के लिए काफी टैक्सी ड्राइवर ऐसा करते हैं. ऐसे में उनकी जान पर खतरा बना रहता है. दरअसल अंगीठी से कार्बन मोनो आक्साइड निकलती है जो पहले तो किसी को भी बेहोश कर देती है और फिर जान भी ले लेती है क्योंकि व्यक्ति का दम घुट जाता है. 

क्यों अंगीठी बन जाती है जानलेवा?
बंद कार जैसी सीमित जगह में अंगीठी जलाना जानलेवा साबित होता है. दरअसल, बंद जगह में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोयला पूरी तरह नहीं जल पाता, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जैसी जहरीली गैस बनती है. यह गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, जिससे सो रहे व्यक्ति को इसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता. फेफड़ों के जरिए यह गैस खून में मिलकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, जिससे व्यक्ति धीरे-धीर गहरी बेहोशी में चला जाता है. जरूरी वेटिलेशन न होने पर यह प्रक्रिया दम घुटने का कारण बनती है और व्यक्ति की सोते हुए ही मौत हो जाती है.

