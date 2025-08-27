कार का माइलेज हो जाएगा धड़ाम, ड्राइविंग में की ये 4 गलतियां तो भरवाते रह जाएंगे पेट्रोल

Car Tips and Tricks: बारिश के मौसम की ड्राइविंग की कुछ गलतियाँ माइलेज कम कर सकती हैं, ऐसे में आज हम आपको उन्हीं गलतियों के बार में बताने जा रहे हैं.
Car Tips and Tricks: कार का माइलेज बारिश के मौसम में काफी कम हो जाता है, दरअसल इसके पीछे ड्राइवर की गलतियाँ भी होती हैं. इस वजह से माइलेज तेजी से कम होने लगता है और आपको कार को बार-बार रीफ्यूल करवाना पड़ता है. अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.
ऊंचे RPM में ड्राइविंग: जब कभी भी आप मैनुअल कार में गलत गियर में ड्राइविंग, जैसे निचले गियर में ज्यादा स्पीड या ऊंचे गियर में धीमी गति तो इसकी वजह से इंजन पर जोर पड़ता है और माइलेज में भारी कमी आती है.
एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल:गलती: लंबे समय तक AC को फुल स्पीड पर चलाना, खासकर धीमी गति या रुकी हुई गाड़ी में एयर कंडीशनर चलाना भी माइलेज को बुरी तरह से कम कर देता है.
अनावश्यक लोड और खराब मेंटेनेंस:गलती: गाड़ी में अतिरिक्त वजन (छत पर रैक, ट्रंक में सामान) या टायर प्रेशर कम होना/इंजन ऑयल पुराना होना.
हाई स्पीड पर ड्राइविंग:गलती: हाईवे पर 100 किमी/घंटा से ज्यादा की लगातार स्पीड, पर ड्राइव करने पर इंजन पर दाबाव पड़ने लगता है और कार का माइलेज कम हो जाता है.