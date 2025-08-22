कार चलाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान, सालों तक खराब नहीं होगी क्लच प्लेट

Car Clutch Plate Tips: आप अगर नई कार खरीदने का प्लान कर रहे है, तो आपको कार की कुछ जरूरी बातें मालूम होनी चाहिए. कई बार कार की सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग कार चलाते वक्त ऐसी गलती करते हैं, जिसकी वजह से कार में लगी क्लच प्लेट बार-बार खराब होने लगती है और इसे ठीक कराने के लिए उनको मोटा खर्च उठाना पड़ता है. अगर आपके कार की भी क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है, तो आपको कार चलाते वक्त कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्यों जल्दी खराब होती है क्लच प्लेट

कार ड्राइव करते समय आपका एक पैर क्लच पर ही रहता है, तो आपको अपनी आदत बदल देनी चाहिए. दरअसल क्लच पर पैर रखने से कार का क्लच दबा रहता है, जिस कारण कार की क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है. आपको क्लच पर पैर जरूरत के समय ही रखना चाहिए.

कार के गियर शिफ्ट के दौरान आप जल्दबाजी करते हैं और क्लच पूरा दबाने के बजाय आधा दबाकर गियर शिफ्ट करते हैं, तो इससे भी कार का क्लच प्लेट खराब होता है.

कार ड्राइव करते समय कभी भी एक्सीलेटर और क्लच को एक साथ नहीं दबाना चाहिए. ऐसा करने से कार क्लच प्लेट जल्दी खराब होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

ऐसे बढ़ाएं क्लच प्लेट की लाइफ

कार को हमेशा आराम से ड्राइव करना चाहिए. कभी भी आधा क्लच दबाकर गियर को शिफ्ट नहीं करें. रेस के साथ क्लच प्लेट को ना दबाएं. बिना मतलब क्लच पर पैर न रखें. ऐसा करने से कार की क्लच प्लेट लंबे समय तक चलेगी और आपको बार-बार मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा.