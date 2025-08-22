कार चलाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान, सालों तक खराब नहीं होगी क्लच प्लेट

Car Driving Tips: कार चलाते वक्त कई लोग जाने-अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से कार का क्लच प्लेट बार-बार खराब होने लगता है. गाड़ी का क्लच प्लेट सही कराने में काफी खर्च भी आता है. आज हम आपको बताएंगे कि कार के क्लच प्लेट की लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं.
Car Clutch Plate Tips: आप अगर नई कार खरीदने का प्लान कर रहे है, तो आपको कार की कुछ जरूरी बातें मालूम होनी चाहिए. कई बार कार की सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग कार चलाते वक्त ऐसी गलती करते हैं, जिसकी वजह से कार में लगी क्लच प्लेट बार-बार खराब होने लगती है और इसे ठीक कराने के लिए उनको मोटा खर्च उठाना पड़ता है. अगर आपके कार की भी क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है, तो आपको कार चलाते वक्त कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में.
कार ड्राइव करते समय आपका एक पैर क्लच पर ही रहता है, तो आपको अपनी आदत बदल देनी चाहिए. दरअसल क्लच पर पैर रखने से कार का क्लच दबा रहता है, जिस कारण कार की क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है. आपको क्लच पर पैर जरूरत के समय ही रखना चाहिए.
कार के गियर शिफ्ट के दौरान आप जल्दबाजी करते हैं और क्लच पूरा दबाने के बजाय आधा दबाकर गियर शिफ्ट करते हैं, तो इससे भी कार का क्लच प्लेट खराब होता है.
कार ड्राइव करते समय कभी भी एक्सीलेटर और क्लच को एक साथ नहीं दबाना चाहिए. ऐसा करने से कार क्लच प्लेट जल्दी खराब होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
कार को हमेशा आराम से ड्राइव करना चाहिए. कभी भी आधा क्लच दबाकर गियर को शिफ्ट नहीं करें. रेस के साथ क्लच प्लेट को ना दबाएं. बिना मतलब क्लच पर पैर न रखें. ऐसा करने से कार की क्लच प्लेट लंबे समय तक चलेगी और आपको बार-बार मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा.