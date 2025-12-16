कितने दिन बाद बदल देना चाहिए कार का इंजन ऑयल, अगर अब तक कर रहे थे गलती तो हो जाएं सावधान

Car Engine Oil: कार का इंजन ऑयल नियमित रूप से बदलना इंजन की परफॉर्मेंस और उसकी लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी है. इसे बदलने का सही समय ड्राइविंग कंडीशन, और इस्तेमाल किए गए ऑयल के प्रकार पर निर्भर करता है. आमतौर पर, इंजन ऑयल बदलने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं जिससे आपकी गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में रह सके.

1. मैनुफैक्चरर का रिकमेंडेशन पढ़ें

गाड़ी यूजर मैनुअल की बात करें तो इसमन बताया गया होता है कि इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर या समय के बाद बदलना चाहिए। यह आमतौर पर 5,000 से 10,000 किलोमीटर या 6 महीने से 1 साल के बीच होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. ड्राइविंग कंडीशन पर निर्भरता

सामान्य कंडीशन: अगर आप सामान्य शहर में ड्राइव करते हैं तो ऑयल को मैनुअल के अनुसार बदलें.

कठिन कंडीशन: यदि आप बहुत धूलभरे क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों या ट्रैफिक में ज्यादा ड्राइव करते हैं, तो ऑयल को जल्दी बदलने की जरूरत हो सकती है.

3. ऑयल के प्रकार पर निर्भरता

मिनरल ऑयल: इसे हर 5,000 किलोमीटर पर बदलना चाहिए.

सिंथेटिक ऑयल: इसे हर 7,500 से 10,000 किलोमीटर पर बदला जा सकता है.

4. सावधानी के संकेत

यदि आप नीचे दिए गए बदलाव देखते हैं तो इंजन ऑयल जल्दी बदलें और ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपकी कार में काफी परेशानी आ सकती है साथ ही साथ इसमें किसी तरह का बड़ा डैमेज भी हो सकता है.

ऑयल का रंग काला या गाढ़ा हो गया हो.

इंजन से आवाज ज्यादा आ रही हो.

फ्यूल एफिशिएंसी में गिरावट हो.

5. गलती से बचें

अगर आप ऑयल बदलने में देरी करते हैं, तो इससे इंजन पर अधिक घर्षण होगा और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इससे भारी खर्च भी हो सकता है. आपकी SUV के लिए, तय करें सुनिश्चित करें कि आप मैनुअल में दिए गए समय के हिसाब से सही समय पर इंजन ऑयल बदलवा लें इससे इंजन की कंडीशन बेहतर रहती है और आपको कार चलाने पर एक नेक्स्ट लेवेल एक्सपीरियंस भी मिलता है.