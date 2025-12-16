Advertisement
trendingNow13043183
Hindi Newsऑटोमोबाइलकितने दिन बाद बदल देना चाहिए कार का इंजन ऑयल, अगर अब तक कर रहे थे गलती तो हो जाएं सावधान

कितने दिन बाद बदल देना चाहिए कार का इंजन ऑयल, अगर अब तक कर रहे थे गलती तो हो जाएं सावधान

Car Engine Oil: इंजन ऑयल नियमित रूप से बदलना इंजन की परफॉर्मेंस और उसकी लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी है. इसे बदलने का सही समय ड्राइविंग कंडीशन, और इस्तेमाल किए गए ऑयल के प्रकार पर निर्भर करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कितने दिन बाद बदल देना चाहिए कार का इंजन ऑयल, अगर अब तक कर रहे थे गलती तो हो जाएं सावधान

Car Engine Oil: कार का इंजन ऑयल नियमित रूप से बदलना इंजन की परफॉर्मेंस और उसकी लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी है. इसे बदलने का सही समय ड्राइविंग कंडीशन, और इस्तेमाल किए गए ऑयल के प्रकार पर निर्भर करता है. आमतौर पर, इंजन ऑयल बदलने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं जिससे आपकी गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में रह सके. 

1. मैनुफैक्चरर का रिकमेंडेशन पढ़ें

गाड़ी यूजर मैनुअल की बात करें तो इसमन बताया गया होता है कि इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर या समय के बाद बदलना चाहिए। यह आमतौर पर 5,000 से 10,000 किलोमीटर या 6 महीने से 1 साल के बीच होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. ड्राइविंग कंडीशन पर निर्भरता

सामान्य कंडीशन: अगर आप सामान्य शहर में ड्राइव करते हैं तो ऑयल को मैनुअल के अनुसार बदलें.
कठिन कंडीशन: यदि आप बहुत धूलभरे क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों या ट्रैफिक में ज्यादा ड्राइव करते हैं, तो ऑयल को जल्दी बदलने की जरूरत हो सकती है.

3. ऑयल के प्रकार पर निर्भरता

मिनरल ऑयल: इसे हर 5,000 किलोमीटर पर बदलना चाहिए.
सिंथेटिक ऑयल: इसे हर 7,500 से 10,000 किलोमीटर पर बदला जा सकता है.

4. सावधानी के संकेत

यदि आप नीचे दिए गए बदलाव देखते हैं तो इंजन ऑयल जल्दी बदलें और ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपकी कार में काफी परेशानी आ सकती है साथ ही साथ इसमें किसी तरह का बड़ा डैमेज भी हो सकता है. 

ऑयल का रंग काला या गाढ़ा हो गया हो.
इंजन से आवाज ज्यादा आ रही हो.
फ्यूल एफिशिएंसी में गिरावट हो.

5. गलती से बचें

अगर आप ऑयल बदलने में देरी करते हैं, तो इससे इंजन पर अधिक घर्षण होगा और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इससे भारी खर्च भी हो सकता है. आपकी SUV के लिए, तय करें सुनिश्चित करें कि आप मैनुअल में दिए गए समय के हिसाब से सही समय पर इंजन ऑयल बदलवा लें इससे इंजन की कंडीशन बेहतर रहती है और आपको कार चलाने पर एक नेक्स्ट लेवेल एक्सपीरियंस भी मिलता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car engine oil Tips

Trending news

बॉन्डी बीच नरसंहार, यहूदियों का हत्यारा साजिद अकरम, 27 साल पहले छोड़ा भारत!
Bondi Beach
बॉन्डी बीच नरसंहार, यहूदियों का हत्यारा साजिद अकरम, 27 साल पहले छोड़ा भारत!
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा