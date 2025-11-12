सर्दियों में कितने दिन पर बदलें इंजन ऑयल? एक गलती और कार की बज जाएगी बैंड

Car Tips and Tricks: सर्दियों का मौसम सिर्फ़ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कार के इंजन के लिए भी एक चुनौती लेकर आता है. कम तापमान का सीधा असर इंजन ऑयल पर पड़ता है. अक्सर लोग इंजन ऑयल बदलने के लिए केवल किलोमीटर की दूरी को देखते हैं और मौसम के प्रभाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. यही एक बड़ी गलती है जो इंजन की 'बैंड' बजा सकती है. अगर आप सर्दियों में सही समय पर इंजन ऑयल नहीं बदलते हैं, तो इंजन पर दबाव पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है और गंभीर खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, सर्दियों की शुरुआत से पहले और इसके दौरान इंजन ऑयल को लेकर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है.

कितने दिन पर बदलें इंजन ऑयल

इंजन ऑयल बदलने का फैसला मुख्य रूप से ऑयल के प्रकार और आपके ड्राइविंग पैटर्न पर निर्भर करता है. सामान्य परिस्थितियों में, अधिकतर कार निर्माता 5,000 से 10,000 किलोमीटर या 6 महीने से 1 साल के अंतराल पर ऑयल बदलने की सलाह देते हैं. हालाँकि, सर्दियों में यह नियम थोड़ा बदल जाता है. यदि आप बहुत छोटे सफर ज़्यादा करते हैं, तो इंजन ऑयल को निर्धारित माइलेज से जल्दी बदलना बेहतर होता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर आप ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर ठंडी रहती है, तो 6 महीने का अंतराल पूरा होने से पहले ही ऑयल की गुणवत्ता की जाँच करवा लें. एक अच्छा नियम यह है कि आप अपनी कार में सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह ठंडे तापमान में भी कम्बाशचन बेहतर बनाए रखता है.

एक गलती जो इंजन की बजा देगी बैंड

इंजन ऑयल बदलने में सबसे बड़ी गलती गलत विस्कोसिटी ग्रेड का इस्तेमाल करना है. हर कार के मालिक मैनुअल में इंजन के लिए सही ऑयल ग्रेड (जैसे 5W-30 या 0W-20) लिखा होता है. सर्दियों में, 'W' से पहले का अंक (जैसे 0W या 5W) जितना कम होता है, वह ठंडा होने पर उतना ही पतला रहता है, और इंजन को उतनी ही तेज़ी से लुब्रिकेट कर पाता है. कम विस्कोसिटी वाला ऑयल इस्तेमाल न करने पर या सस्ते/नकली ऑयल का उपयोग करने पर, इंजन को स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लगता है और पुर्ज़ों का घिसाव बढ़ जाता है. इसलिए, सर्दियों की शुरुआत से पहले, हमेशा अपनी कार के लिए रिकमेंडेड और हाई क्वालिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें, खासकर अगर वह सिंथेटिक हो, ताकि आपका इंजन सुरक्षित रहे और उसकी लाइफ लंबी चले.