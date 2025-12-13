इस कार में लगा है शक्तिशाली रॉकेट! आवाज से तेज रफ्तार कर देती है पार

Rocket Car: इस कार को देखने के बाद आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये फाइटर जेट है या फिर कोई कार, क्योंकि इसके डिजाइन में साधारण कार से हटकर रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है.
Trending Photos
Rocket Car: क्या आपने कभी ऐसी कार के बारे में सुना है जिसमें रॉकेट बूस्टर इस्तेमाल होते हैं? अगर नहीं सुना है तो बता दें कि ऐसी एक कार है जिसका नाम ब्लडहाउंड सुपरसॉनिक कार है. इस कार को रॉकेट जैसा बनाया गया है जिसमें जेट बूस्टर लगे हुए हैं और इसकी स्पीड किसी फाइटर जेट जितनी है. ये एक एक दमदार इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, जिसे ज़मीन पर स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह सिर्फ एक 'कार' नहीं है, बल्कि यह एक जेट फाइटर, फॉर्मूला 1 कार और एक स्पेसशिप का कॉम्बो है. इसकी स्पीड 1,000 मील प्रति घंटे (लगभग 1,609 किमी/घंटा) है.
डिज़ाइन और इंजीनियरिंग
ब्लडहाउंड का डिज़ाइन साधारण कार से बहुत अलग है. ये एक लंबी, पेंसिल के डिजाइन में बनाया गया है जिसका वज़न लगभग 7.5 टन है. इसे हाई स्पीड पर ज़मीन पर टिकाए रखने और उड़ने से रोकने के लिए ऐरोडायनेमिक्स का उपयोग किया गया है. इसकी बॉडी मल्टीपल कार्बन फाइबर और हाई स्ट्रेंथ मेटल जैसे स्टील और एल्यूमीनियम से तैयार किया गया है जो ज्यादा तापमान, वाइब्रेशन और रेगिस्तान की धूल का सामना कर सके. सबसे खास बात इसके पहिए हैं. इतनी तेज़ रफ़्तार पर रबर के टायर फट सकते हैं, इसलिए इसमें ठोस एल्यूमीनियम अलॉय के पहियों का इस्तेमाल किया गया है जो 10,000 RPM तक घूम सकते हैं.
बेजोड़ पावरट्रेन
ब्लडहाउंड को चलाने वाला पावरट्रेन ही इसे ज़मीन का रॉकेट बनाता है. इसमें डुअल पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है:
जेट इंजन: प्रारंभिक गति प्रदान करने के लिए, इसमें रोल्स-रॉयस ईजे200 (Rolls-Royce EJ200) फाइटर जेट इंजन लगा है, जो यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होता है. यह इंजन कार को लगभग 54,000 थ्रस्ट हॉर्सपावर की शक्ति देता है और इसकी गति को लगभग 350 मील/घंटा तक बढ़ाता है.
रॉकेट मोटर: अधिकतम, सुपरसॉनिक गति हासिल करने के लिए जेट इंजन के बाद एक शक्तिशाली रॉकेट मोटर को सक्रिय किया जाता है. रॉकेट और जेट इंजन संयुक्त रूप से लगभग 1,35,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं, जो इसे ध्वनि की गति से भी तेज दौड़ने की अनुमति देता है.
इस कार को चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और ड्राइवर को स्पेशल सेफ़्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी ये कार ड्राइव कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है. एक बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इस कार को चलाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है और ना ही ये सुरक्षित है.