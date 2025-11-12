Advertisement
trendingNow12999372
Hindi Newsऑटोमोबाइल

जानलेवा हो सकता है कार का हीटर: सर्दियों में ये 'एक काम' न किया तो हो सकता है बड़ा हादसा!

Car Heater Tips: कार का हीटर एयर कंडीशनिंग (AC) की तरह कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करता है. इसके बजाय, यह इंजन से निकलने वाली गरम हवा या इंजन कूलेंट की गर्मी का उपयोग करके केबिन को गर्म करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जानलेवा हो सकता है कार का हीटर: सर्दियों में ये 'एक काम' न किया तो हो सकता है बड़ा हादसा!

Car Heater Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कार का हीटर किसी वरदान से कम नहीं लगता. कड़ाके की ठंड में जब बाहर बर्फ जम रही हो, तब कार के आरामदायक और गर्म केबिन में बैठना एक बेहतरीन अनुभव होता है. यही कारण है कि लोग घंटों कार का हीटर चलाकर रखते हैं. हालांकि, कार का हीटर जितना आरामदायक होता है, इसका गलत या लापरवाही भरा इस्तेमाल उतना ही घातक और जानलेवा साबित हो सकता है. 

हीटर जानलेवा क्यों बन जाता है?
कार का हीटर एयर कंडीशनिंग (AC) की तरह कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करता है. इसके बजाय, यह इंजन से निकलने वाली गरम हवा या इंजन कूलेंट की गर्मी का उपयोग करके केबिन को गर्म करता है. हीटर का खतरा तब शुरू होता है जब कार के इंजन में किसी खराबी, ख़ासतौर पर एग्जॉस्ट सिस्टम में लीकेज हो. ऐसी स्थिति में, इंजन से निकलने वाली ज़हरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो हीटर वेंट्स से केबिन के अंदर रिसना शुरू कर देती है. यह गैस बेहद ख़तरनाक होती है, क्योंकि यह रक्त में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वह बेहोश होकर मृत्यु का शिकार हो सकता है.

हीटर इस्तेमाल करते समय ज़रूर करें यह एक काम
कार का हीटर इस्तेमाल करते समय आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है, वह है ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशनबनाए रखना. इसका मतलब है कि आपको हर समय कार के शीशे को पूरी तरह से बंद करके नहीं रखना चाहिए. आपको हमेशा किसी एक खिड़की को, भले ही थोड़ा सा, खुला रखना चाहिए. यह थोड़ा-सा खुला शीशा बाहर से ताज़ी हवा को केबिन में आने देता है और अंदर जमा हुई कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालता रहता है. वेंटिलेशन बनाए रखने से केबिन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य बना रहता है और ज़हरीली गैस जमा नहीं हो पाती, जिससे जान का ख़तरा टल जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car heater

Trending news

दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी