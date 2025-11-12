जानलेवा हो सकता है कार का हीटर: सर्दियों में ये 'एक काम' न किया तो हो सकता है बड़ा हादसा!

Car Heater Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कार का हीटर किसी वरदान से कम नहीं लगता. कड़ाके की ठंड में जब बाहर बर्फ जम रही हो, तब कार के आरामदायक और गर्म केबिन में बैठना एक बेहतरीन अनुभव होता है. यही कारण है कि लोग घंटों कार का हीटर चलाकर रखते हैं. हालांकि, कार का हीटर जितना आरामदायक होता है, इसका गलत या लापरवाही भरा इस्तेमाल उतना ही घातक और जानलेवा साबित हो सकता है.

हीटर जानलेवा क्यों बन जाता है?

कार का हीटर एयर कंडीशनिंग (AC) की तरह कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करता है. इसके बजाय, यह इंजन से निकलने वाली गरम हवा या इंजन कूलेंट की गर्मी का उपयोग करके केबिन को गर्म करता है. हीटर का खतरा तब शुरू होता है जब कार के इंजन में किसी खराबी, ख़ासतौर पर एग्जॉस्ट सिस्टम में लीकेज हो. ऐसी स्थिति में, इंजन से निकलने वाली ज़हरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो हीटर वेंट्स से केबिन के अंदर रिसना शुरू कर देती है. यह गैस बेहद ख़तरनाक होती है, क्योंकि यह रक्त में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वह बेहोश होकर मृत्यु का शिकार हो सकता है.

हीटर इस्तेमाल करते समय ज़रूर करें यह एक काम

कार का हीटर इस्तेमाल करते समय आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है, वह है ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशनबनाए रखना. इसका मतलब है कि आपको हर समय कार के शीशे को पूरी तरह से बंद करके नहीं रखना चाहिए. आपको हमेशा किसी एक खिड़की को, भले ही थोड़ा सा, खुला रखना चाहिए. यह थोड़ा-सा खुला शीशा बाहर से ताज़ी हवा को केबिन में आने देता है और अंदर जमा हुई कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालता रहता है. वेंटिलेशन बनाए रखने से केबिन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य बना रहता है और ज़हरीली गैस जमा नहीं हो पाती, जिससे जान का ख़तरा टल जाता है.