20% बढ़ जाएगा कार का माइलेज! आज ही से बदल दें ड्राइविंग की ये आदतें

Car Mileage Boosting: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आपका बजट बिगाड़ दिया है तो, इन आदतों को अपनाकर आप 20 फीसद तक अपनी गाड़ी का माइलेज बेहतर कर सकते हैं और खर्च भी कम कर सकते हैं.
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Car Mileage Tips: पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने अगर आपका मंथली बजट बिगाड़ दिया है और आप कम माइलेज और फ्यूल के भारी खर्च से परेशान हैं, तो अब टेंशन को भूल जाने का समय है क्योंकि, सही ड्राइविंग हैबिट्स को अपनाकर साथ ही कार के थोड़े से रखरखाव से अपनी गाड़ी की फ्यूल एफीशिएंसी को 20 परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है. चलिए जानते हैं उन ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में जो कार का माइलेज बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं.
आज के दौर में कार चलाना लग्जरी से ज्यादा जरूरत बन गया है, लेकिन फ्यूल का खर्च इस जरूरत को महंगा बना देता है. ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कार का माइलेज केवल कंपनी की रेटिंग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसे चलाने के तरीके से भी काफी फर्क पड़ता है.
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माइलेज कम होने का सबसे बड़ा और अनजाना कारण टायरों में कम हवा होना है. यदि आपकी कार के टायरों में हवा का दबाव कंपनी के बताए मानक से कम है, तो इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. हर हफ्ते टायर प्रेशर चेक कराएं. सही एयर प्रेशर न केवल 5% तक माइलेज बढ़ाती है, बल्कि टायरों की लाइफ भी बढ़ाता है.
कई ड्राइवरों की आदत होती है कि वे क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाते हैं, जो फ्यूल की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है. हमेशा सही समय पर गियर बदलें. बहुत कम स्पीड में ऊंचे गियर या बहुत तेज स्पीड में छोटे गियर का इस्तेमाल करने से इंजन पर दबाव बढ़ता है. स्मूथ गियर शिफ्टिंग और क्लच का न्यूनतम उपयोग आपके फ्यूल बिल को काफी कम कर सकता है.
ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होने के दौरान या किसी का इंतजार करते समय इंजन चालू रखना पैसे जलाने जैसा है. अगर आपको 45 सेकंड से ज्यादा रुकना है, तो इंजन बंद कर देना ही समझदारी है. आजकल की हाईटेक कारों में 'स्टार्ट-स्टॉप' फीचर आता है, लेकिन अगर आपकी कार पुरानी है, तो मैनुअली इंजन बंद करने की आदत डालें. यह छोटी सी आदत महीने के अंत में बड़ी बचत दिखाती है.
क्या आपकी कार की डिग्गी में भारी सामान भरा रहता है? अतिरिक्त वजन इंजन से ज्यादा काम कराता है. कार से फालतू सामान हटा दें. इसके अलावा, तेज धूप न होने पर या हाईवे पर ठंडी हवा होने पर AC का इस्तेमाल कम करें. हालांकि, तेज रफ्तार पर खिड़कियां खोलने के बजाय AC चलाना बेहतर है (Aero-dynamics के कारण), लेकिन शहर के ट्रैफिक में AC का नियंत्रित उपयोग माइलेज में सुधार लाता है.
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एक गंदा एयर फिल्टर इंजन को 'सांस' लेने में दिक्कत पैदा करता है, जिससे वह ज्यादा पेट्रोल पीने लगता है. अपनी कार की सर्विस समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से ही कराएं. इंजन ऑयल का समय पर बदलना और स्पार्क प्लग की सफाई इंजन की कार्यक्षमता को बनाए रखती है. एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई कार हमेशा पुरानी और बिना सर्विस वाली कार से 15-20% बेहतर प्रदर्शन करती है.