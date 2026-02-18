Advertisement
trendingNow13113961
Hindi Newsऑटोमोबाइलसिर्फ टायर का साइज बदलकर बढ़ा सकते हैं 10-20% , हर महीने हजारों बचाएगी कार

सिर्फ टायर का साइज बदलकर बढ़ा सकते हैं 10-20% , हर महीने हजारों बचाएगी कार

Car Tips and Tricks: ज्यादातर कार मालिक माइलेज बढ़ाने के लिए इंजन ट्यूनिंग या महंगे फ्यूल एडिटिव्स का सहारा लेते हैं, लेकिन वे टायर के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तव में, टायर का साइज बदलकर आप कार का माइलेज में 10 से 20 प्रतिशत तक का सुधार कर सकते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ टायर का साइज बदलकर बढ़ा सकते हैं 10-20% , हर महीने हजारों बचाएगी कार

Car Tips and Tricks: टायर आपकी कार का वह एकमात्र हिस्सा हैं जो सीधे सड़क के संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनका चुनाव कार की परफॉरमेंस और आपकी जेब, दोनों पर बड़ा असर डालता है. अक्सर लोग टायर बदलते समय सिर्फ लुक पर ध्यान देते हैं, लेकिन सही साइज का चुनाव करके आप अपनी कार का माइलेज 10-20% तक बढ़ा सकते हैं. यहाँ इस तकनीक और इससे होने वाली बचत की पूरी जानकारी 5 पैराग्राफ में दी गई है:

टायर का सही साइज
ज्यादातर कार मालिक माइलेज बढ़ाने के लिए इंजन ट्यूनिंग या महंगे फ्यूल एडिटिव्स का सहारा लेते हैं, लेकिन वे टायर के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तव में, टायर का साइज बदलकर आप कार का माइलेज में 10 से 20 प्रतिशत तक का सुधार कर सकते हैं. यह बदलाव न केवल आपकी राइड क्वालिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि हर महीने पेट्रोल-डीजल पर होने वाले हजारों रुपये के खर्च को भी कम कर देता है.

चौड़े टायर बनाम पतले टायर
आजकल लोग कार को 'मस्कुलर' लुक देने के लिए उसमें बहुत चौड़े टायर लगवा लेते हैं. हालांकि ये देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन चौड़े टायर सड़क के साथ अधिक घर्षण (Friction) पैदा करते हैं, जिसे 'रोलिंग रेजिस्टेंस' कहा जाता है. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इंजन को गाड़ी खींचने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी होगी, जिससे माइलेज गिर जाता है. यदि आप कंपनी द्वारा सुझाए गए मानक साइज या थोड़े कम रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर चुनते हैं, तो इंजन पर दबाव कम पड़ता है और माइलेज अपने आप बढ़ जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

टायर के वजन का माइलेज पर असर
टायर का साइज बढ़ने का मतलब है उसका वजन बढ़ना. भारी टायर और बड़े अलॉय व्हील्स कार के 'अनस्प्रंग मास' को बढ़ा देते हैं. जब पहिए भारी होते हैं, तो उन्हें घुमाने के लिए इंजन को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, खासकर शहर के ट्रैफिक में जहां बार-बार रुकना और चलना पड़ता है. हल्के और सही साइज के टायर लगाने से गाड़ी का कुल भार संतुलित रहता है, जिससे शहरी ड्राइविंग में भी आपको 15% तक बेहतर माइलेज मिल सकता है.

लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स का चुनाव
यदि आप टायर बदलने की योजना बना रहे हैं, तो 'लो रोलिंग रेजिस्टेंस' तकनीक वाले टायर्स का चुनाव करना सबसे समझदारी भरा फैसला है. ये टायर खास रबर कंपाउंड से बने होते हैं जो सड़क पर कम गर्मी और कम घर्षण पैदा करते हैं. आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ साधारण टायरों को अच्छी क्वालिटी के LRR टायरों से बदलकर एक औसत कार चालक साल भर में ₹10,000 से ₹15,000 तक का ईंधन बचा सकता है. यह निवेश कुछ ही महीनों में पेट्रोल की बचत के रूप में वसूल हो जाता है.

साइज बदलते समय इन बातों का रखें ध्यान
टायर का साइज बदलते समय हमेशा कंपनी के मैनुअल को चेक करें. टायर बहुत ज्यादा पतले करने से सड़क पर ग्रिप कम हो सकती है और ब्रेकिंग पर असर पड़ सकता है. आदर्श स्थिति यह है कि आप टायर के बाहरी व्यास को न बदलें, बल्कि कम रोलिंग रेजिस्टेंस और हल्के वजन वाले टायर चुनें. सही हवा का दबाव बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है; कम हवा वाले टायर माइलेज को 5-10% तक घटा सकते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car tips and tricks

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?