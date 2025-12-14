सर्दियों में ऐसे बचाएं पेट्रोल: कार चलाते समय करें ये 5 जरूरी काम

Car Mileage Tips: सर्दियों में कार का इंजन गर्म होने में ज्यादा समय लेता है जिसकी वजह से पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है और चलाने के दौरान माइलेज भी कम मिलता है. अगर आप सर्दियों में कार का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स को ज़रूर फॉलो करें इससे कार पर हर महीने होने वाला फ्यूल का खर्च काफी कम किया जा सकता है.

1. टायर प्रेशर को सही रखें

सर्दियों में तापमान गिरने से टायर का प्रेशर (PSI) कम हो जाता है. कम हवा वाले टायर सड़क पर अधिक घर्षण (Rolling Resistance) पैदा करते हैं, जिससे इंजन को उन्हें घुमाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है.

समाधान: अपनी कार के लिए निर्माता द्वारा सुझाए गए PSI लेवल को बनाए रखें. कम से कम दो सप्ताह में एक बार, खासकर जब टायर ठंडे हों, तो प्रेशर ज़रूर चेक करें.

2. कार को ज़्यादा देर तक आइडल न रखें

पुरानी धारणा के विपरीत, अपनी कार को लंबी अवधि (एक मिनट से अधिक) के लिए स्टार्ट (आइडल) रखना पेट्रोल की बर्बादी है. आधुनिक कारों को अब लंबी वार्म-अप अवधि की आवश्यकता नहीं होती है.

समाधान: कार को स्टार्ट करें और तुरंत धीरे-धीरे चलाना शुरू कर दें. कार चलते समय इंजन तेज़ी से और कुशलता से गर्म होता है.

3. हीटर और डिफॉगर का समझदारी से इस्तेमाल करें

कार का हीटर इंजन से निकलने वाली गर्मी का उपयोग करता है, लेकिन डिफॉगर (Defogger) और ब्लोअर चलाने के लिए एयर कंडीशनर कंप्रेसर और ब्लोअर मोटर को चलाने में बिजली लगती है. अगर आप डिफॉगर को हाई स्पीड पर लगातार चलाते हैं, तो यह इंजन पर लोड डालता है.

समाधान: केबिन को आरामदायक बनाने के बाद हीटर का उपयोग कम कर दें. जब ज़रूरी हो तभी डिफॉगर का इस्तेमाल करें, और एक बार शीशा साफ हो जाने के बाद उसे बंद कर दें.

4. स्मूथ ड्राइविंग करें

सर्दियों में भी तेज एक्सीलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से ईंधन की खपत बढ़ती है. ठंडे इंजन को अचानक तेज़ चलाने पर उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

समाधान: धीरे-धीरे एक्सीलरेट करें, सही गियर का चुनाव करें और आगे के ट्रैफिक को देखते हुए ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें. क्रूज कंट्रोल का उपयोग करने से भी स्थिर गति बनी रहती है और पेट्रोल बचता है.

5. गैर-ज़रूरी सामान हटा दें

अपनी कार में रखे हर अतिरिक्त किलोग्राम का मतलब है कि इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी होगी. लोग अक्सर सर्दियों में भारी कपड़े, कंबल या अन्य सामान कार में छोड़ देते हैं.

समाधान: बूट और केबिन से सभी गैर-ज़रूरी और भारी सामान हटा दें. एक हल्की कार हमेशा बेहतर माइलेज देती है.