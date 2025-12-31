Car की Number Plate के साथ ये गलती पड़ेगी भारी, सीज हो सकती है आपकी गाड़ी!

Car number plate tips: अगर आप भी अपनी कार की नंबर प्लेट पर अपनी पसंद का कोई डिजाइन, नाम या पद लिखवाकर टशन दिखाने के शौकीन हैं, तो अब संभल जाइए. यातायात नियमों के अनुसार, वाहन की नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि इसकी वजह से आपकी कार को मौके पर ही सीज (जब्त) किया जा सकता है. हाल के दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट से जुड़ी गड़बड़ियों पर सख्त अभियान छेड़ रखा है, जिसमें भारी चालान से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है.

HSRP (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) है अनिवार्य

भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, अब हर वाहन पर High Security Registration Plate (HSRP) होना अनिवार्य है. अगर आपकी कार पर पुरानी नंबर प्लेट है या वह प्लेट बिना होलोग्राम वाली साधारण प्लेट है, तो आपका चालान कटना तय है. HSRP प्लेट को वाहन की सुरक्षा और चोरी रोकने के लिए बनाया गया है. इसमें एक यूनिक कोड होता है जो वाहन की पूरी जानकारी के साथ लिंक रहता है. बिना HSRP के गाड़ी चलाना अब सड़क पर खतरा मोल लेने जैसा है.

फैंसी फॉन्ट और सजावट से बचें

अक्सर लोग नंबर प्लेट पर स्टाइलिश फॉन्ट, तिरछी लिखावट या नंबरों को तोड़-मरोड़ कर लिखवाते हैं (जैसे 8055 को BOSS बनाना). मोटर वाहन अधिनियम के तहत, नंबर प्लेट पर केवल निर्धारित आकार और सीधे फॉन्ट के अक्षरों का ही उपयोग किया जा सकता है. यदि ट्रैफिक कैमरे या पुलिस को नंबर पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है. नंबर प्लेट बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूर से ही नंबर पहचाना जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

नाम, पद या जाति लिखना पड़ेगा भारी

भारतीय सड़कों पर कई ऐसी गाड़ियां दिखती हैं जिनकी नंबर प्लेट पर 'गुज्जर', 'जाट', 'प्रेस', 'पुलिस' या किसी राजनीतिक पद का नाम लिखा होता है. ट्रैफिक नियमों के अनुसार, नंबर प्लेट पर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसी गाड़ियों पर अब न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, बल्कि प्रशासन कई शहरों में इन नंबर प्लेट्स को मौके पर ही निकलवाकर गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई भी कर रहा है.

गंदी या टूटी प्लेट भी है चालान की वजह

कई बार दुर्घटना या रखरखाव की कमी के कारण नंबर प्लेट टूट जाती है या उस पर मिट्टी जमने से नंबर छिप जाते हैं. अगर आपकी नंबर प्लेट घिस गई है या उसका पेंट उतर गया है, तो इसे तुरंत बदलवा लें. नियम यह कहता है कि नंबर प्लेट हर हाल में 'रीडेबल' होनी चाहिए. धुंधली या टूटी हुई प्लेट होने पर पुलिस इसे जानबूझकर नंबर छिपाने की कोशिश मान सकती है और आप पर धोखाधड़ी या नियम उल्लंघन की धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है.