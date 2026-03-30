सावधान! 1 अप्रैल से कार खरीदना और चलाना होगा महंगा: बजट बिगाड़ने आ रहे हैं ये 4 बड़े बदलाव

Rule Change from 1st April: नए फाईनैंशियल ईयर (2026-27) की शुरुआत के साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अप्रैल 2026 से न केवल नई कार खरीदना महंगा होने जा रहा है, बल्कि सड़कों पर सफर करना और गाड़ी का रखरखाव भी आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और नए नियमों के चलते बजट पर पड़ने वाले इस असर को समझना हर वाहन मालिक के लिए जरूरी है.

1 अप्रैल से देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा करने जा रही हैं. टाटा मोटर्स, होंडा, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कंपनियों ने पहले ही 0.5% से लेकर 2% तक की बढ़ोतरी का संकेत दे दिया है. कच्चे माल की बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्चों के कारण कंपनियां इस बोझ को अब ग्राहकों पर डालने की तैयारी में हैं, जिससे नई गाड़ी खरीदना अब और महंगा हो जाएगा.

(यह भी पढ़ें: क्या नई Renault Duster बनेगी मिड-साइज SUV सेगमेंट की असली 'किंग'? पढ़ें टेस्ट ड्राइव रिव्यू)

Add Zee News as a Preferred Source

FASTag का सफर हुआ महंगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत NHAI ने फास्टैग के (Annual Pass की फीस में बढ़ोतरी कर दी है. अब तक जिस एनुअल पास के लिए आपको 3000 रुपये देने पड़ते थे, उसके लिए 1 अप्रैल से 3075 रुपये चुकाने होंगे. यह बदलाव टोल प्लाजा पर लगने वाले खर्च को बढ़ाएगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स का मासिक बजट प्रभावित होना तय है.

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में हो सकती है बढ़ोत्तरी

वाहन मालिकों के लिए एक और चिंता की खबर यह है कि थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी तेजी आने की संभावना है. बीमा कंपनियां नए वित्तीय वर्ष के नियमों के तहत प्रीमियम दरों में संशोधन कर सकती हैं. चूंकि भारत में सड़क पर वाहन चलाने के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, इसलिए इस प्रीमियम में बढ़ोतरी का सीधा असर आपकी वार्षिक पॉलिसी के खर्च पर पड़ेगा.

नया आयकर कानून 2026

1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act 2026) भी लागू हो रहा है. यह कानून टैक्स गणना के तरीकों में बदलाव लाएगा, जिससे नौकरीपेशा और व्यवसायियों की 'डिस्पोजेबल इनकम' (हाथ में आने वाला पैसा) प्रभावित हो सकती है. यदि टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो लोगों की नई कार खरीदने या मौजूदा वाहन के रखरखाव पर खर्च करने की क्षमता पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

मेंटेनेंस और अन्य छिपे हुए खर्च

कीमतों में बढ़ोतरी केवल शोरूम तक सीमित नहीं है. नए वित्त वर्ष में स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग लेबर कॉस्ट और लुब्रिकेंट्स की कीमतों में भी मामूली बढ़त की उम्मीद है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग मार्च के अंत तक अपनी गाड़ी की सर्विस या नई खरीदारी पूरी कर लेंगे, वे साल भर के लिए एक अच्छी खासी रकम बचाने में सफल रहेंगे.

(यह भी पढ़ें: हनुमान जयंती पर गदर मचाने आ रहा Suzuki का नया बर्गमैन स्कूटर, कंपनी ने दिखाई झलक)

कैसे बचें खर्च से

महंगाई के इस झटके से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले अपनी बुकिंग पक्की कर लें. साथ ही, पुराने रेट पर इंश्योरेंस रिन्यू कराने और फास्टैग वॉलेट को अपडेट रखने से भी आप तत्काल होने वाली बढ़ोतरी से बच सकते हैं.