/1 सितंबर से पहले करा लें बुकिंग! Tata Nexon, Punch और Harrier समेत महंगी हो रही हैं ये गाड़ियां, 25,000 तक बढ़ेंगे दाम

अगर आप भी नई कार खरीदने का सोच रहे हैं और फेस्टिव सीजन वाले ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. फेस्टिव सीजन से ठीक पहले भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स कस्टमर्स को बड़ा झटका दे सकती है. अगर आप टाटा की कोई कार या SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास पुराने दामों में बुकिंग कराने के लिए अब बस कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है. अगल महीने की पहली तारीख यानी 1 सितंबर से कंपनी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती है, जिससे आपकी पसंदीदा कार महंगी हो सकती है.
रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अपने पैसेंजर गाड़ियों के पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. 1 सितंबर 2026 से कंपनी की कारें और SUV ₹25,000 तक महंगी हो जाएंगी. यह बढ़ोत्तरी पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV, दोनों सेगमेंट पर लागू होगी. कंपनी का कहना है कि लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और महंगाई के असर को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है.
किस कार की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर तय करेगा. कंपनी के अनुसार, यह बदलाव इस तरह तय किया गया है कि खरीदारों के लिए गाड़ियों की वैल्यू बनी रहे. टाटा मोटर्स ने यह भी साफ किया कि बढ़ती लागत का बड़ा हिस्सा वह खुद बर्दाश्त कर रही है और सिर्फ कुछ ही हिस्सा ग्राहकों पर डाला जा रहा है.
साल 2026 में टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस द्वारा की गई यह तीसरी प्राइस हाइक है. इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल से ICE वाहनों की कीमतों में औसतन 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद 1 जुलाई से ICE और EV पोर्टफोलियो के दामों में 1.5 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया था.
कीमतें बढ़ाने वाली सिर्फ टाटा मोटर्स अकेली कंपनी नहीं है. मारुति सुजुकी ने जुलाई में घोषणा की थी कि वह अगस्त से अपनी गाड़ियों के दाम ₹30,000 तक बढ़ाएगी. वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी सितंबर से 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं.
कार बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि महंगाई, कच्चे माल की ऊंची कीमतों और बढ़ते ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण से यह फैसला लेना पड़ रहा है. इसके साथ ही ईरान युद्ध से जुड़ी वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों की रुकावटों ने भी ऑटो इंडस्ट्री पर लागत का दबाव बढ़ाया है.
नई प्राइस हाइक टाटा की सभी पैसेंजर गाड़ियों पर लागू होगी, जिसमें टियागो, अल्ट्रोज़, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, कर्व, सिरिया, हैरियर और सफारी शामिल हैं. इसके साथ ही टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, कर्व, सिरिया और हैरियर के इलेक्ट्रिक मॉडल भी महंगे होंगे.
कंपनी ने अभी वैरिएंट के हिसाब से नए दामों की पूरी लिस्ट जारी नहीं की है. लेकिन जो 1 सितंबर से पहले बुकिंग कराते हैं, उन्हें डीलरशिप की नीतियों और बुकिंग की तारीख के आधार पर पुरानी दरों का फायदा मिल सकता है.