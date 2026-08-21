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1 सितंबर से पहले करा लें बुकिंग! Tata Nexon, Punch और Harrier समेत महंगी हो रही हैं ये गाड़ियां, 25,000 तक बढ़ेंगे दाम

अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो जल्दी कीजिए. फेस्टिव सीजन से ठीक पहले टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही है. 1 सितंबर से कीमतें बढ़ जाएंगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 21, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:03 PM IST
1 सितंबर से पहले करा लें बुकिंग! Tata Nexon, Punch और Harrier समेत महंगी हो रही हैं ये गाड़ियां, 25,000 तक बढ़ेंगे दाम
Image Credit: 1 सितंबर से महंगी होगी टाटा की गाड़ियां

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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