आज से महंगी हो गईं ये गाड़ियां, नई कार खरीदने का है प्लान तो जान लें किन कंपनियों ने बढ़ाई कीमतें

Car Price Hike: आज नए साल यानि 2026 का पहला दिन है और आज से देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. हर साल की तरह, इस बार भी इनपुट लागत (कच्चे माल की कीमत) में इजाफा और बदलती आर्थिक स्थितियों को इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है. ऐसे में जो ग्राहक 'ईयर-एंड डिस्काउंट' का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए 31 दिसंबर से पहले खरीदारी करना ही फायदे का सौदा होगा.

होंडा और एमजी की गाड़ियां पहुंचेंगी बजट से बाहर

जापानी कार निर्माता कंपनी Honda अपनी लोकप्रिय सेडान 'सिटी' और 'अमेज' जैसे मॉडलों की कीमतों में 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की तैयारी में है. वहीं, प्रीमियम फीचर्स के लिए मशहूर MG Motor भी अपनी कारों की रेंज में 2 प्रतिशत तक का इजाफा करने वाली है. जानकारों का कहना है कि सप्लाई चेन की चुनौतियों और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से कंपनियां अब इस अतिरिक्त बोझ को ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर हो गई हैं.

निसान और बीवाईडी ने दिए दाम बढ़ाने के संकेत

बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में Nissan के खरीदारों के लिए साल 2026 की शुरुआत सबसे महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने 3 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. इसी तरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में धूम मचा रही BYD ने भी अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार Sealion 7 के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है. यदि आप एडवांस फीचर्स वाली आधुनिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो अगले कुछ दिन आपके पास पुरानी कीमतों पर बुकिंग करने का आखिरी मौका हैं.

लग्जरी कारों के लिए खर्च करने होंगे लाखों एक्स्ट्रा

महंगाई की यह मार केवल आम कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि लग्जरी सेगमेंट पर भी इसका बड़ा असर दिखने वाला है. जर्मनी की मशहूर कार कंपनी Mercedes-Benz अपनी कारों के दाम 2 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही है. वहीं, इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी BMW ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसकी लग्जरी गाड़ियां 3 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी. लग्जरी सेगमेंट में यह मामूली सा दिखने वाला प्रतिशत असल में लाखों रुपयों का अंतर पैदा कर देगा, जिससे खरीदारों का बजट बिगड़ना तय है.

बुकिंग में समझदारी ही बचाएगी पैसे

कुल मिलाकर देखा जाए तो हैचबैक से लेकर लग्जरी कारों तक, पूरा ऑटोमोबाइल बाजार अब महंगा होने की राह पर है. ऑटो विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप कुछ हफ्तों बाद कार खरीदने वाले थे, तो उसे अभी प्री-बुक कर लेना ही बुद्धिमानी होगी. 1 जनवरी से लागू होने वाली ये नई दरें आपके सपनों की कार को आपकी पहुंच से थोड़ा और दूर कर सकती हैं. इसलिए, पुराने स्टॉक और मौजूदा कीमतों का लाभ उठाने के लिए यह साल का सबसे सही समय है.