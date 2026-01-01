Advertisement
trendingNow13060339
Hindi Newsऑटोमोबाइलआज से महंगी हो गईं ये गाड़ियां, नई कार खरीदने का है प्लान तो जान लें किन कंपनियों ने बढ़ाई कीमतें

आज से महंगी हो गईं ये गाड़ियां, नई कार खरीदने का है प्लान तो जान लें किन कंपनियों ने बढ़ाई कीमतें

Car Price Hike: महंगाई की यह मार केवल आम कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि लग्जरी सेगमेंट पर भी इसका बड़ा असर दिखने वाला है. जर्मनी की मशहूर कार कंपनी Mercedes-Benz अपनी कारों के दाम 2 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज से महंगी हो गईं ये गाड़ियां, नई कार खरीदने का है प्लान तो जान लें किन कंपनियों ने बढ़ाई कीमतें

Car Price Hike: आज नए साल यानि 2026 का पहला दिन है और आज से देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. हर साल की तरह, इस बार भी इनपुट लागत (कच्चे माल की कीमत) में इजाफा और बदलती आर्थिक स्थितियों को इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है. ऐसे में जो ग्राहक 'ईयर-एंड डिस्काउंट' का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए 31 दिसंबर से पहले खरीदारी करना ही फायदे का सौदा होगा.

होंडा और एमजी की गाड़ियां पहुंचेंगी बजट से बाहर
जापानी कार निर्माता कंपनी Honda अपनी लोकप्रिय सेडान 'सिटी' और 'अमेज' जैसे मॉडलों की कीमतों में 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की तैयारी में है. वहीं, प्रीमियम फीचर्स के लिए मशहूर MG Motor भी अपनी कारों की रेंज में 2 प्रतिशत तक का इजाफा करने वाली है. जानकारों का कहना है कि सप्लाई चेन की चुनौतियों और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से कंपनियां अब इस अतिरिक्त बोझ को ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर हो गई हैं.

निसान और बीवाईडी ने दिए दाम बढ़ाने के संकेत
बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में Nissan के खरीदारों के लिए साल 2026 की शुरुआत सबसे महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने 3 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. इसी तरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में धूम मचा रही BYD ने भी अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार Sealion 7 के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है. यदि आप एडवांस फीचर्स वाली आधुनिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो अगले कुछ दिन आपके पास पुरानी कीमतों पर बुकिंग करने का आखिरी मौका हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लग्जरी कारों के लिए खर्च करने होंगे लाखों एक्स्ट्रा
महंगाई की यह मार केवल आम कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि लग्जरी सेगमेंट पर भी इसका बड़ा असर दिखने वाला है. जर्मनी की मशहूर कार कंपनी Mercedes-Benz अपनी कारों के दाम 2 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही है. वहीं, इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी BMW ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसकी लग्जरी गाड़ियां 3 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी. लग्जरी सेगमेंट में यह मामूली सा दिखने वाला प्रतिशत असल में लाखों रुपयों का अंतर पैदा कर देगा, जिससे खरीदारों का बजट बिगड़ना तय है.

बुकिंग में समझदारी ही बचाएगी पैसे
कुल मिलाकर देखा जाए तो हैचबैक से लेकर लग्जरी कारों तक, पूरा ऑटोमोबाइल बाजार अब महंगा होने की राह पर है. ऑटो विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आप कुछ हफ्तों बाद कार खरीदने वाले थे, तो उसे अभी प्री-बुक कर लेना ही बुद्धिमानी होगी. 1 जनवरी से लागू होने वाली ये नई दरें आपके सपनों की कार को आपकी पहुंच से थोड़ा और दूर कर सकती हैं. इसलिए, पुराने स्टॉक और मौजूदा कीमतों का लाभ उठाने के लिए यह साल का सबसे सही समय है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

car price hike

Trending news

शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा