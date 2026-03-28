सावधान! 1 अप्रैल से आपकी पसंदीदा कारें होने जा रही हैं महंगी: इन 5 कंपनियों ने बढ़ाई कीमतें, जल्द करें फैसला!

Car Price Hike From April: नया फाईनैंशियल इयर शुरू होने में अब चंद दिन रह गए हैं, और उससे पहले ही ऑटो इंडस्ट्री में बड़े फेरबदल की जानकारी आ चुकी है. दरअसल 1 अप्रैल 2026 से देश की 5 दिग्गज कंपनियां अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही हैं. ये नामी कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत और विदेशी मुद्रा की दरों में उतार-चढ़ाव और ऑपरेशन कॉस्ट की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी करने पर मजबूरी हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन सी कंपनियां शामिल हैं.

कंपनियां कीमतें बढ़ाने का फैसला अपनी तरफ से नहीं ले रही हैं लेकिन, मौजूदा हालातों के चलते हुए अब कार की कीमतों में बढ़ोत्तरी होनी तय है, ऐसे में अगर आप भी नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं.

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1. टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स ने अपने सभी इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) मॉडलों की कीमतों में औसत 0.5 परसेंट की बढ़ोतरी का एलान किया है. ये बदलाव टियागो, अल्ट्रोज़ और पंच जैसी छोटी कारों से लेकर हैरियर और सफारी जैसी बड़ी SUVs तक पर लागू होगा. हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर ये हजारों रुपयों का अंतर पैदा कर सकती है.

2. मर्सिडीज-बेंज

जर्मन लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पूरी रेंज की कीमतों में 2 परसेंट का इजाफा करने का फैसला किया है. कंपनी के मुताबिक, यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये के कमजोर होने और बढ़ते इनपुट खर्चों के कारण अब पुरानी कीमतों पर कारें बेचना मुश्किल हो रहा है. 1 अप्रैल के बाद मर्सिडीज की लग्जरी सेडान और SUVs की एक्स-शोरूम कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा.

3. ऑडी इंडिया

ऑडी इंडिया भी पीछे नहीं है और उसने भी 1 अप्रैल से अपनी सभी कारों की कीमतों में 2 परसेंट तक की वृद्धि की घोषणा की है. ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों का कहना है कि कच्चे माल की महंगी दरों और करेंसी एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से ये कदम उठाना जरूरी हो गया है. नई कीमतें लागू होने के बाद ऑडी के सभी मॉडलों की ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाएगी.

4. BMW और MINI

BMW ग्रुप इंडिया ने भी अपनी कारों, SUVs और MINI यूनिट्स की कीमतों में 2 परसेंट की बढ़ोतरी करने का एलान किया है. ये इजाफा पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडलों पर भी समान रूप से लागू होगा. कंपनी के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह बरार ने स्पष्ट किया है कि लॉजिस्टिक्स और मटीरियल की बढ़ती लागत की भरपाई करने के लिए कीमतों में एडजस्टमेंट करना अनिवार्य है.

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5. होंडा कार्स इंडिया

होंडा भी अपनी लोकप्रिय कारों जैसे अमेज, सिटी और एलिवेट की कीमतों में बदलाव करने जा रही है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव के कारण कुछ चुनिंदा मॉडलों के दाम बढ़ना तय है.