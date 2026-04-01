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Hindi Newsऑटोमोबाइलकार खरीदारों को लगेगा झटका: आज से महंगी हो जाएंगी ये गाड़ियां, जानें अब खरीदने में कितना करना होगा खर्च

कार खरीदारों को लगेगा झटका: आज से महंगी हो जाएंगी ये गाड़ियां, जानें अब खरीदने में कितना करना होगा खर्च

Car Price Hike From April 1: लगातार बढ़ती हुई प्रोडक्शन कॉस्ट समेत कई अन्य कारणों के चलते ऑटो इंडस्ट्री को गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लेना पड़ रहा है जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:30 AM IST
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आज से महंगी हो जाएंगी ये गाड़ियां. फोटो क्रेडिट: mgmotor.co.in
आज से महंगी हो जाएंगी ये गाड़ियां. फोटो क्रेडिट: mgmotor.co.in

Car Price Hike From April 1: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बार फिर कीमतों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. JSW MG Motor India ने आधिकारिक घोषणा की है कि वह अपने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक का इजाफा करने जा रही है. ये यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 यानी आज से प्रभावी हो जाएंगी. अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आपको बढ़ी हुईं कीमतें चुकानी पड़ेंगी. 

कंपनी के अनुसार, इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह प्रोडक्शन कॉस्ट में लगातार हो रहा इजाफा है. गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें ग्लोबल स्तर पर बढ़ गई हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर भारी दबाव पड़ रहा है. इसी बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कंपनी ने कीमतों का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी के प्रीमियम इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे MG M9 और MG Cyberster को इस बढ़ोतरी से फिलहाल बाहर रखा गया है.

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किफायती से लेकर लग्जरी तक का पोर्टफोलियो

JSW MG Motor India का भारतीय बाजार में काफी विस्तृत पोर्टफोलियो है. इसमें सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV शामिल है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 4.99 लाख रुपये है. वहीं, प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की दमदार एसयूवी MG Gloster है, जिसकी कीमत 38 लाख रुपये से भी ऊपर जाती है. कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का मतलब है कि ग्राहकों को मॉडल के आधार पर कुछ हजारों से लेकर लाखों रुपये तक एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं.

टाटा मोटर्स और अन्य कंपनियों की लिस्ट 

कीमतें बढ़ाने की इस दौड़ में एमजी मोटर अकेली नहीं है. दिग्गज वाहन निर्माता Tata Motors ने भी अपने कमर्शियल वाहनों (ट्रक और बस आदि) की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. टाटा ने भी महंगे कच्चे माल को ही इस बढ़ोत्तरी का जिम्मेदार ठहराया है. इसके अलावा, लग्जरी ब्रांड Audi India और दक्षिण कोरियाई कंपनी Hyundai Motor India भी अपने वाहनों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं.

कच्चे माल और ग्लोबल क्राइसिज का असर

ऑटो इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर और अन्य कीमती मेटल्स के दाम बढ़ने से गाड़ियों की कुल लागत में काफी अंतर आया है. साथ ही, ग्लोबल सप्लाई चेन और मौजूदा हालातों की वजह से शिपिंग खर्च भी बढ़ गया है. यही वजह है कि कंपनियां अब ज्यादा समय तक पुरानी कीमतों को बरकरार रखने की स्थिति में नहीं हैं और मजबूरी में यह कदम उठा रही हैं.

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खरीदारों के लिए क्या है सलाह?

कुल मिलाकर, आने वाले कुछ महीनों में नई कार घर लाना महंगा सौदा साबित हो सकता है. यदि आप अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने का मन बना चुके हैं, तो 1 अप्रैल से पहले की बुकिंग आपको इस एक्स्ट्रा खर्च से बचा सकती है. कंपनियों द्वारा दी जाने वाली इस तरह की समय-सीमा अक्सर अंतिम चेतावनी की तरह होती है, जिसके बाद डिस्काउंट ऑफर्स भी कम हो जाते हैं. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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