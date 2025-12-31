Advertisement
1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां! जानें कौन सी कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं कारों के दाम

Car Price Hike: जापानी कार निर्माता कंपनी Honda अपनी पॉपुलर सेडान और एसयूवी मॉडलों की कीमतों में 1 से 2 परसेंट तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसका सीधा असर सिटी और एमेज जैसे मॉडलों पर पड़ेगा. वहीं, MG Motor भी पीछे नहीं है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:41 PM IST
Car Price Hike: अगर आप साल 2026 की शुरुआत में एक नई कार घर लाने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है. देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियां अगले महीने यानी जनवरी 2026 से अपने की मॉडलों की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी कर चुकी हैं. हर साल की तरह इस बार भी इनपुट कॉस्ट बढ़ने और आर्थिक कारणों की वजह से कंपनियां दामों को बढ़ा रही हैं. ऐसे में जो ग्राहक साल के आखिर में मिलने वाले डिस्काउंट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर बजट बिगाड़ने वाली साबित हो सकती है.

होंडा और एमजी की गाड़ियां होंगी बजट से बाहर?
जापानी कार निर्माता कंपनी Honda अपनी पॉपुलर सेडान और एसयूवी मॉडलों की कीमतों में 1 से 2 परसेंट तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसका सीधा असर सिटी और एमेज जैसे मॉडलों पर पड़ेगा. वहीं, MG Motor भी पीछे नहीं है, कंपनी अपनी प्रीमियम कारों की रेंज में 2 परसेंट तक का इजाफा करने की योजना बना रही है. जानकारों का मानना है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन की चुनौतियों की वजह से कंपनियां अब इस बोझ को ग्राहकों के कंधों पर डालने के लिए मजबूर हैं.

निसान और बीवाईडी
साल 2026 की शुरुआत Nissan के खरीदारों के लिए भी महंगी साबित होगी, क्योंकि कंपनी ने अपने वाहनों की कीमतों में 3 परसेंट तक की भारी बढ़ोतरी का संकेत दिया है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तेजी से उभरती कंपनी BYD ने भी घोषणा की है कि उसकी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार Sealion 7 नए साल में महंगी हो जाएगी. यदि आप एक एडवांस और आधुनिक फीचर्स वाली एसयूवी की तलाश में हैं, तो 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करना आपके लिए एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है.

मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के नए दाम
लग्जरी कार सेगमेंट में भी महंगाई का असर साफ देखने को मिलेगा. दिग्गज जर्मन ब्रांड Mercedes-Benz ने अपनी कारों की कीमतों में 2 परसेंट इजाफे की तैयारी पूरी कर ली है. इसी राह पर चलते हुए BMW ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसकी लग्जरी कारें अब 3 परसेंट तक महंगी हो सकती है. यानी अगर आप लग्जरी सेगमेंट की कार लेने की सोच रहे है, तो कुछ ही दिनों के अंतराल में आपको लाखों रुपयों का एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है. यह बढ़ोतरी कंपनी के लगभग सभी प्रमुख मॉडलों पर लागू होने की संभावना है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

car price hike

