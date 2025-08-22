खुशखबरी: दिवाली तक 10% सस्ती हो सकती हैं कारें, फेस्टिव सीजन नहीं बल्कि ये है वजह

Car Price Drop: भारत सरकार इस साल फेस्टिव सीजन तक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कम कर सकती है जिसकी वजह से ग्राहक काफी ज्यादा बचत कर पाएंगे.
Car Price Drop: केंद्र सरकार इस फेस्टिव सीजन पर वाहन खरीदारों को बड़ा तोहफा दे सकती है. जानकारी के अनुसार फेस्टिव सीजन आने से पहले सरकार 1200 सीसी (यानी 1.2 लीटर) से कम इंजन कपैसिटी की छोटी कारों और 350 सीसी से कम इंजन वाले दोपहिया वाहनों (बाइक और स्कूटर सहित) पर GST (वस्तु एवं सेवा कर) घटा सकती है जिसके बाद वाहनों की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल सकती है जिसका फायदा सीधा ग्राहकों को मिलेगा. अभी तक सरकार छोटी कार और बाइक्स पर 28% जीएसटी और 3 परसेंट एक्स्ट्रा सेस वसूल रही है.
जीएसटी घटाने का प्रस्ताव
आपको बता दें कि जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है. अगर सब कुछ ठेक रहता है तो गाड़ियों की कीमतों में 10% की कमी आ सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली और दशहरे के आसपास ये गिरावट आ सकती है जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ काफी कम हो जाएगा. अभी तक महंगी कीमतें चुकाने वाले वाहन खरीदारों के लिए ये राहत भरी खबर है.
लग्जरी कारों की खरीद पर नहीं मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि लग्जरी कारों की खरीदारी पर आपको सरकार के इस फैसले का फायदा नहीं मिल पाएगा. जानकारी के अनुसार ये वाहन 40% के हाइयर टैक्स स्लैब में आ सकते हैं. मौजूदा समय में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% जीएसटी लगता है, जबकि हाइड्रोजन ईंधन-सेल वाहनों पर 12% जीएसटी लगता है, और कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं नहीं लगता है.
दुपहिया वाहनों पर क्या है नियम
मौजूदा समय में बाइक सेगमेंट में, 350 सीसी से कम क्षमता वाले मॉडल्स पर ग्राहकों को सिर्फ 28% जीएसटी देना पड़ता है. वहीं 350 सीसी से ज्यादा कपैसिटी के वाहनों पर 31% जीएसटी भरना पड़ता है. कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि ये फेस्टिव सीजन वाहन खरीदारों के लिए खास हो सकता है.