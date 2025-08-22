खुशखबरी: दिवाली तक 10% सस्ती हो सकती हैं कारें, फेस्टिव सीजन नहीं बल्कि ये है वजह
Advertisement
trendingNow12891501
Hindi Newsऑटोमोबाइल

खुशखबरी: दिवाली तक 10% सस्ती हो सकती हैं कारें, फेस्टिव सीजन नहीं बल्कि ये है वजह

Car Price Drop: भारत सरकार इस साल फेस्टिव सीजन तक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कम कर सकती है जिसकी वजह से ग्राहक काफी ज्यादा बचत कर पाएंगे. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशखबरी: दिवाली तक 10% सस्ती हो सकती हैं कारें, फेस्टिव सीजन नहीं बल्कि ये है वजह

Car Price Drop: केंद्र सरकार इस फेस्टिव सीजन पर वाहन खरीदारों को बड़ा तोहफा दे सकती है. जानकारी के अनुसार फेस्टिव सीजन आने से पहले सरकार 1200 सीसी (यानी 1.2 लीटर) से कम इंजन कपैसिटी की छोटी कारों और 350 सीसी से कम इंजन वाले दोपहिया वाहनों (बाइक और स्कूटर सहित) पर GST (वस्तु एवं सेवा कर) घटा सकती है जिसके बाद वाहनों की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल सकती है जिसका फायदा सीधा ग्राहकों को मिलेगा. अभी तक सरकार छोटी कार और बाइक्स पर 28% जीएसटी और 3 परसेंट एक्स्ट्रा सेस वसूल रही है.

जीएसटी घटाने का प्रस्ताव 

आपको बता दें कि जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है. अगर सब कुछ ठेक रहता है तो गाड़ियों की कीमतों में 10% की कमी आ सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली और दशहरे के आसपास ये गिरावट आ सकती है जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ काफी कम हो जाएगा. अभी तक महंगी कीमतें चुकाने वाले वाहन खरीदारों के लिए ये राहत भरी खबर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लग्जरी कारों की खरीद पर नहीं मिलेगा फायदा 

आपको बता दें कि लग्जरी कारों की खरीदारी पर आपको सरकार के इस फैसले का फायदा नहीं मिल पाएगा. जानकारी के अनुसार ये वाहन 40% के हाइयर टैक्स स्लैब में आ सकते हैं. मौजूदा समय में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% जीएसटी लगता है, जबकि हाइड्रोजन ईंधन-सेल वाहनों पर 12% जीएसटी लगता है, और कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं नहीं लगता है. 

दुपहिया वाहनों पर क्या है नियम

मौजूदा समय में बाइक सेगमेंट में, 350 सीसी से कम क्षमता वाले मॉडल्स पर ग्राहकों को सिर्फ 28% जीएसटी देना पड़ता है. वहीं 350 सीसी से ज्यादा कपैसिटी के वाहनों पर 31% जीएसटी भरना पड़ता है. कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि ये फेस्टिव सीजन वाहन खरीदारों के लिए खास हो सकता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Price Drop

Trending news

RSS के कार्यक्रम में पहुंची अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंची अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
;