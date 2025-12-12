कार के शीशे पर क्यों होती हैं लाइन्स, 50% लोग नहीं जानते हैं इसकी खासियत

Car Tips and Tricks: कार में मौजूद ये लाइन्स मामूली जरूर नजर आ सकती हैं लेकिन इनकी खासियतें जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ड्राइवर की सेफ़्टी के लिए कितनी जरूरी हैं.
Car Tips and Tricks: क्या आपने कभी अपनी कार की पिछली विंडशील्ड पर पतली, हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखी हैं? बहुत से लोग इन्हें केवल डिज़ाइन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ये लाइन्स आपकी ड्राइविंग सेफ़्टी के लिए एक बेहद ज़रूरी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी हैं. आइए, जानते हैं कि ये लाइन्स क्या हैं और इनका असली काम क्या है.
क्या हैं ये लाइन्स?
कार की पिछली खिड़की पर ये पतली, भूरे या नारंगी रंग की लाइन्स वास्तव में डिफॉगर ग्रिड (Defogger Grid) या डीमिस्टर (Demister) लाइन्स कहलाती हैं. ये कोई साधारण पेंट या तार नहीं, बल्कि यह लाइन्स पतले इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बनी होती हैं, जैसे चांदी या सिरेमिक प्रिंटेड पेस्ट. यह डिज़ाइन केवल पिछली खिड़की पर ही दिया जाता है.
इनका काम क्या है?
इन लाइन्स का सबसे जरूरी काम सर्दियों में या बारिश के मौसम में ड्राइविंग के दौरान पिछली विंडशील्ड पर बनने वाली धुंध, भाप और बर्फ को हटाना है. इसे हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
अगर आप सर्दियों में अपनी कार ड्राइव करते हैं तो आपको ये फीचर चाहिए होता है जो पिछले शीशी की विजिबिलिटी को दिखाता है. अगर आपकी कार पुरानी है और इसमें ये फीचर नहीं है तो आप इसे बाहर से भी अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं. ये एक दमदार और जरूरी सेफ़्टी फीचर है.
कैसे काम करता है: जब ड्राइवर डैशबोर्ड पर 'रियर डिफॉगर' बटन दबाता है, तो इन लाइन्स में बिजली प्रवाहित होती है.
गर्मी पैदा करना: बिजली प्रवाहित होने पर, ये चालक लाइन्स गर्म हो जाती हैं (ठीक वैसे ही जैसे रूम हीटर गर्म होता है).
धुंध हटाना: यह गर्मी विंडशील्ड की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे उस पर जमी नमी (धुंध या भाप) वाष्पित (Evaporate) होकर हट जाती है. अगर हल्की बर्फ जमी हो, तो वह भी पिघल जाती है.
यह प्रक्रिया पिछली खिड़की को साफ़ करती है, जिससे ड्राइवर को पीछे का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ड्राइविंग सुरक्षित हो जाती है.
क्यों है ज़रूरी?
बेहतर विजिबिलिटी: धुंध हटने से ड्राइवर को पीछे की गाड़ियाँ और अन्य वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं, खासकर कोहरे और रात में.
दुर्घटना से बचाव: पीछे की सही विजिबिलिटी से ओवरटेक करते समय, लेन बदलते समय या पार्किंग करते समय दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो जाता है.
कानूनी अनिवार्यता: कई देशों में, सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए रियर डिफॉगर का ठीक से काम करना कानूनी रूप से भी आवश्यक होता है.